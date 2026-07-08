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Украйна затяга изолацията на Крим и по море, енергийните проблеми се задълбочават

Не воюваме за удоволствие или за геополитически натиск, а за оцеляване, заяви Володимир Зеленски в Анкара

08:58 | 08.07.26 г. 19
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Украинските дронове нанесоха мащабен удар, унищожавайки осем танкера от т.нар. "сенчест флот" в Азовско море на 7 юли. Информация за атаката беше разпространена от ръководителя на Безпилотните сили на Украйна Роберт Бровди с прозвище "Мадяр" и потвърдена от руски източици и геолокализирани данни. Танкерите са под санкции на международната общност и са произведени между 2006 и 2012 година. Те са се движели в група към Крим.

Дроновете са нанесли щети и по ферибот, извършващ военни доставки в Азовско море, и по товарен кораб. Руски военни кореспонденти потвърждават ударите и отбелязват, че те са извършени от дронове, насочвани със Starlink. Силите на Черноморския флот на Русия са изчерпани и те трудно могат да охраняват придвижването на плавателни съдове в региона, отбелязват още наблюдателите.

Руският Черноморски флот се изтегли от Крим през 2023 г. след масираните атаки с морски дронове и ракети и новото седалище на бойните кораби е Новоросийск.

Атаката по танкерите е част от плана за изолация на Крим - те са превозвали бензин за окупирания през 2014 г. полуостров. Ден по-рано бяха ударени още два танкера, пътуващи към Крим в Азовско море. На 7 юли ВСУ съобщи и за нанесени щети по още два моста, осигуряващи логистичните връзки за полуострова - край Роздолне и край Ички.

След поредици от удари по съоръжения в по-голямата част от полуострова е прекъснато електроподаването, водните помпи не работят, срина се мобилната мрежа и интернет (мобилен и стационарен). От седмици на полуострова бензинът се продава с купони, но дори и така няма зареждане всеки ден. Украйна методично прекъсва доставките по сухопътното трасе от Ростов на Дон до Джанкой, а също така и фериботните връзки между Русия и Крим.

Продължават и ударите по енергийни и военни обекти в тила на Русия. Местни жители съобщават за нов пожар в рафинерията на "Роснефт" в Саратов. Атаката е потвърдена с геолокализация. Това е едно от големите съоръжения за преработка на петрол в Русия с годишен капацитет от 7,2 млн. тона.

Местните власти съобщават и за още два повредени танкера в Таганрогския залив, които са били без товар и няма разлив на петролни продукти.

В последните месеци Украйна увеличи интензивността на ударите си по енергийни обекти в Русия, поразявайки вече 10-те най-големи рафинерии в страната. В нощта срещу 8 юли има съобщения за взривове и голям пожар в компресорната станция "Краснодарска" – стратегически обект на "Газпром", свързан с магистрални газопроводи, включително и "Син поток", доставящ газ за Турция по дъното на Черно море.

Тази нощ Украйна атакува още военната авиобаза в Борисоглебск (Воронежка област), както и мостове над р. Ураева (ляв приток на р. Оскил) в Белгородска област, използвани за доставки на руските части в Донецка област.

Руското Министерство на отбраната съобщава за свалени 415 дрона в нощта срещу 8 юли. 

Не воюваме за удоволствие или за геополитически предимства

"За разлика от руския президент Владимир Путин, не воюваме за удоволствие или геополитически натиск, а за да се защитим", заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на форум на отбранителната индустрия в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Той допълни още, че Украйна е разбила мита за "стратегическата дълбочина" на Русия с ударите си по обекти в тила, смятан доскоро за недосегаем.

Това се случва благодарение на бързоразвиващата се индустрия за производство на дронове, каза Зеленски. Според руския министър на външните работи Сергей Лавров обаче европейски и американски военни помагат на Украйна с тези удари, давайки оръжие, разузнавателни данни и определяйки обектите, които да бъдат атакувани. В брифинг след среща с председателя на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф в Адис Абеба Зеленски коментира заявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте преди началото на срещата на Алианса в Анкара за подкрепа на Украйна с думите, че "демонстрира артистични способности, но едва ли биха го взели в "Квартал 95" (продуцентската компания на Зеленски - б.р.).

В рамките на визитата си в Анкара Зеленски подписа споразумения от т.нар. Drone Deal - сделки за цялостна защита от дронове, с Дания, Естония и Нидерландия. След проведени срещи стана ясно, че Канада отпуска пакет с военна помощ на стойност 900 млн. долара, а Германия, Финландия и Норвегия потвърдиха подкрепата си за въздушната отбрана на Украйна и съвместното производство на дронове. Украйна работи за подписване на Drone Deal и с четирите страни.

Зеленски: Смятате ли, че е правилно да оставите Украйна извън НАТО?

"Наистина ли смятате, че е правилно да оставите държава като Украйна и хора като украинците с техните възможности за защита извън НАТО?", коментира още украинският президент в речта си пред представителите на организацията в Анкара.

Той отбеляза, че Украйна се изправя ежедневно пред стотици и седмично срещу хиляди дронове и ракети, като унищожава повече от 90% от дроновете и почти всички крилати ракети, изпращани от Русия. Според него включването на тези умения ще подсили въздушната отбрана на НАТО. Освен това и отношенията между НАТО и Украйна са все по-естествени, допълни още Зеленски.

Украинският лидер определи като предизвикателство и "последното голямо предимство на Русия" – балистичните ракети, и отново предложи възможността Украйна да произвежда прехващачи за системите Patriot, с което да бъде преодолян недостигът в световен мащаб. Той призова Европа възможно най-скоро да разработи своя система за борба с балистични ракети.

По-късно днес се очаква среща между Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в рамките на срещата на НАТО в турската столица.

Русия се възползва от липсата на ПВО срещу балистичните ракети

Русия се възползва от липсата на средства за отразяване на балистични ракети и изпрати пет "Искандер - М" по територията на Украйна, сочи сводката на ВВС за миналата нощ. Изстреляни са още и 169 дрона, от които са унищожени 139. Има данни за преки попадения на петте ракети и 20 дрона в 11 локации. Според публикации в руски източници ракетите са унищожили енергиен обект в Киев, както и складови помещения. Министерството на отбраната на Русия официално съобщи, че пораженията са по фабрика на Samsung, в която смятат, че се произвеждат крилати ракети.

Местните власти в украинската столица отчитат, че ударите са по гаражи, трамвайно депо и административни сгради, без повече подробности.

ВСУ отрече да управлява взривения обект във Вишневе

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха да управляват взривения във Вишневе обект и са категорични, че спазват разпоредбите, които забраняват да бъдат изграждани складове за оръжия в цивилни сгради и в населени места. В същото време след последната руска атака над Украйна в близкото до Киев населено място Вишневе се взриви обект, при което се получиха вторични детонации и задимяване, типични при горене на взривни вещества.

Президентът Володимир Зеленски нареди разследване на този случай.  

Атаката по киевското предградие е най-мащабната от началото на войната и са атакувани редица сгради и складове, съобщиха местните власти. Според руски военни кореспонденти под ударите е машиностроителният завод "Визар" в града.

Русия готви настъплението си към Краматорск

За подготовка на настъплението към Краматорск съобщават руските военни кореспонденти. По данни на ВСУ през последните седмици около Краматорск и Купянск има известно затишие и единични атаки. Сводката за 7 юли (1595-тия ден от пълномащабната война) сочи по две атаки и в двете направления.

Най-горещата точка остава Покровското направление с 51 атаки. Интензивни са боевете около Словянск (27), както и около Костянтинивка (18) и Лиман (17). 

Генералният щаб на ВСУ съобщава за общо 271 атаки през миналото денонощие спрямо 255 ден по-рано. Русия е извършила и 90 въздушни удара с 272 авиационни бомби, както и 3000 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 10 хил. fpv-дрона.

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Последна актуализация: 09:31 | 08.07.26 г.
войната в Украйна дронове Крим Володимир Зеленски
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Коментари

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19
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гъбко
преди 30 минути
До: Aлexaндpo ... тоше , има отворен залог в най-известната платформа за залози , че кръволокът няма да е цар на рассийката до декември 2026 ... нещо напоследък много спечен изглежда , навъпреки целият макиаж и ботокс ... ще го пишат естествен свършека , или ще направят баталия ?! как мислиш ?!
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18
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гъбко
преди 35 минути
До: Aлexaндpo ... хах тоше , немаш спирка днес ... :))) ... боец !!
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17
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Aлexaндpo
преди 53 минути
В ход е план при който територии от Украина ще влязат в състава на Полша, Унгария (тук падна неудобния антиукраинец Орбан) за да се спре превземането/договарянето на цялата територия на Украйна от Русия. И да станат тези територии автоматично НАТОовски и повече да няма завладени нови територии към Русия.
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16
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Скъсана_Ушанка
преди 1 час
До: Кaпейко-Тошко А на фронта още повече се засили руснята, 5 години не може да превземе един Донбас, 90% от танковете вече ги няма, 40% от самальоти и хеликоптери също, ПВОто смях, 1,5 милиона русня утилизирана, а всички митове и легенди за непобедимата пиянска армийка отидоха в коша. Клипове заливат нета какяо правят украинските дронове с криещите се по дупки и хралупи пияни салдати.Цял свят им се смее и подиграва и присмива на пияните русни, изплюха им се дори и малки страни, като Армения.
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15
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Скъсана_Ушанка
преди 1 час
До: Капейко-Тошко, хаха, така се засили руснята, че целия среден и малък бизнес, несвързан с войната, умря. Лихвата по кредитите е като за бързи кредити, работници няма и внасят индийци, пакистанци, даже и афганистанци, валутния резерв го изхарчиха, почнаха и златния, продават суровини на безценица и всички се гаврят с тях, защото знаят, че няма къде да идат. Руснята виси по опашки за бвнзин, а който св оплаква - затвор и после утилизация на фронта. Рафинериите и терминалите димят, пари няма
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14
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Aлexaндpo
преди 2 часа
А тая война с Украйна, която трябваше да отслаби Русия, всъщност я засили още повече и сега натовците съвсем напълниха гащите и млъкнаха и само балтийските слабоумници, които са на един залп на Буратиното се зьбят на Русия.
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13
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Aлexaндpo
преди 2 часа
Не искам да разстройвам много евро атлантиците обаче, украинците ще искат да си отмъстят на тези техни съюзници, заради които в момента умират безсмислено във война срещу Русия, която не могат да победят с каквото им да им помагат.Ако НАТО можеше да победи Русия нямаше да чака на Украйна, ами щеше да нападне Русия директно, а не като някакви посрани шуги да се излагат с някакви смешни помощи.
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12
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Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
До: Скъсана_УшанкаМежду другото, във войната на пРасия, продължила по-дълго от ПСВ и ВСВ, успяха ли твоите пияни идоли да превземат Мала Токмачка или още не, ама скоро... :))
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11
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Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
До: Aлexaндpo Ааа, ясно, Украйна била нападнала пРасия и нахлула на нейна територия,.. :))) Честно, къде ви намират подобни? На конкурс за АйКю до 15? :))
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10
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Aлexaндpo
преди 2 часа
румънската както и е там името...Руснаците губят само в клипчетата от Холивуд!
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