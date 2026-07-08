Украйна затяга изолацията на Крим и по море, енергийните проблеми се задълбочават

Украинските дронове нанесоха мащабен удар, унищожавайки осем танкера от т.нар. "сенчест флот" в Азовско море на 7 юли. Информация за атаката беше разпространена от ръководителя на Безпилотните сили на Украйна Роберт Бровди с прозвище "Мадяр" и потвърдена от руски източици и геолокализирани данни. Танкерите са под санкции на международната общност и са произведени между 2006 и 2012 година. Те са се движели в група към Крим.

Дроновете са нанесли щети и по ферибот, извършващ военни доставки в Азовско море, и по товарен кораб. Руски военни кореспонденти потвърждават ударите и отбелязват, че те са извършени от дронове, насочвани със Starlink. Силите на Черноморския флот на Русия са изчерпани и те трудно могат да охраняват придвижването на плавателни съдове в региона, отбелязват още наблюдателите.

Руският Черноморски флот се изтегли от Крим през 2023 г. след масираните атаки с морски дронове и ракети и новото седалище на бойните кораби е Новоросийск.

Атаката по танкерите е част от плана за изолация на Крим - те са превозвали бензин за окупирания през 2014 г. полуостров. Ден по-рано бяха ударени още два танкера, пътуващи към Крим в Азовско море. На 7 юли ВСУ съобщи и за нанесени щети по още два моста, осигуряващи логистичните връзки за полуострова - край Роздолне и край Ички.

След поредици от удари по съоръжения в по-голямата част от полуострова е прекъснато електроподаването, водните помпи не работят, срина се мобилната мрежа и интернет (мобилен и стационарен). От седмици на полуострова бензинът се продава с купони, но дори и така няма зареждане всеки ден. Украйна методично прекъсва доставките по сухопътното трасе от Ростов на Дон до Джанкой, а също така и фериботните връзки между Русия и Крим.

Продължават и ударите по енергийни и военни обекти в тила на Русия. Местни жители съобщават за нов пожар в рафинерията на "Роснефт" в Саратов. Атаката е потвърдена с геолокализация. Това е едно от големите съоръжения за преработка на петрол в Русия с годишен капацитет от 7,2 млн. тона.

Местните власти съобщават и за още два повредени танкера в Таганрогския залив, които са били без товар и няма разлив на петролни продукти.

В последните месеци Украйна увеличи интензивността на ударите си по енергийни обекти в Русия, поразявайки вече 10-те най-големи рафинерии в страната. В нощта срещу 8 юли има съобщения за взривове и голям пожар в компресорната станция "Краснодарска" – стратегически обект на "Газпром", свързан с магистрални газопроводи, включително и "Син поток", доставящ газ за Турция по дъното на Черно море.

Тази нощ Украйна атакува още военната авиобаза в Борисоглебск (Воронежка област), както и мостове над р. Ураева (ляв приток на р. Оскил) в Белгородска област, използвани за доставки на руските части в Донецка област.

Руското Министерство на отбраната съобщава за свалени 415 дрона в нощта срещу 8 юли.

Не воюваме за удоволствие или за геополитически предимства

"За разлика от руския президент Владимир Путин, не воюваме за удоволствие или геополитически натиск, а за да се защитим", заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на форум на отбранителната индустрия в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Той допълни още, че Украйна е разбила мита за "стратегическата дълбочина" на Русия с ударите си по обекти в тила, смятан доскоро за недосегаем.

Това се случва благодарение на бързоразвиващата се индустрия за производство на дронове, каза Зеленски. Според руския министър на външните работи Сергей Лавров обаче европейски и американски военни помагат на Украйна с тези удари, давайки оръжие, разузнавателни данни и определяйки обектите, които да бъдат атакувани. В брифинг след среща с председателя на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф в Адис Абеба Зеленски коментира заявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте преди началото на срещата на Алианса в Анкара за подкрепа на Украйна с думите, че "демонстрира артистични способности, но едва ли биха го взели в "Квартал 95" (продуцентската компания на Зеленски - б.р.).

В рамките на визитата си в Анкара Зеленски подписа споразумения от т.нар. Drone Deal - сделки за цялостна защита от дронове, с Дания, Естония и Нидерландия. След проведени срещи стана ясно, че Канада отпуска пакет с военна помощ на стойност 900 млн. долара, а Германия, Финландия и Норвегия потвърдиха подкрепата си за въздушната отбрана на Украйна и съвместното производство на дронове. Украйна работи за подписване на Drone Deal и с четирите страни.

Зеленски: Смятате ли, че е правилно да оставите Украйна извън НАТО?

"Наистина ли смятате, че е правилно да оставите държава като Украйна и хора като украинците с техните възможности за защита извън НАТО?", коментира още украинският президент в речта си пред представителите на организацията в Анкара.

Той отбеляза, че Украйна се изправя ежедневно пред стотици и седмично срещу хиляди дронове и ракети, като унищожава повече от 90% от дроновете и почти всички крилати ракети, изпращани от Русия. Според него включването на тези умения ще подсили въздушната отбрана на НАТО. Освен това и отношенията между НАТО и Украйна са все по-естествени, допълни още Зеленски.

Украинският лидер определи като предизвикателство и "последното голямо предимство на Русия" – балистичните ракети, и отново предложи възможността Украйна да произвежда прехващачи за системите Patriot, с което да бъде преодолян недостигът в световен мащаб. Той призова Европа възможно най-скоро да разработи своя система за борба с балистични ракети.

По-късно днес се очаква среща между Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в рамките на срещата на НАТО в турската столица.

Русия се възползва от липсата на ПВО срещу балистичните ракети

Русия се възползва от липсата на средства за отразяване на балистични ракети и изпрати пет "Искандер - М" по територията на Украйна, сочи сводката на ВВС за миналата нощ. Изстреляни са още и 169 дрона, от които са унищожени 139. Има данни за преки попадения на петте ракети и 20 дрона в 11 локации. Според публикации в руски източници ракетите са унищожили енергиен обект в Киев, както и складови помещения. Министерството на отбраната на Русия официално съобщи, че пораженията са по фабрика на Samsung, в която смятат, че се произвеждат крилати ракети.

Местните власти в украинската столица отчитат, че ударите са по гаражи, трамвайно депо и административни сгради, без повече подробности.

ВСУ отрече да управлява взривения обект във Вишневе

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха да управляват взривения във Вишневе обект и са категорични, че спазват разпоредбите, които забраняват да бъдат изграждани складове за оръжия в цивилни сгради и в населени места. В същото време след последната руска атака над Украйна в близкото до Киев населено място Вишневе се взриви обект, при което се получиха вторични детонации и задимяване, типични при горене на взривни вещества.

Президентът Володимир Зеленски нареди разследване на този случай.

Атаката по киевското предградие е най-мащабната от началото на войната и са атакувани редица сгради и складове, съобщиха местните власти. Според руски военни кореспонденти под ударите е машиностроителният завод "Визар" в града.

Русия готви настъплението си към Краматорск

За подготовка на настъплението към Краматорск съобщават руските военни кореспонденти. По данни на ВСУ през последните седмици около Краматорск и Купянск има известно затишие и единични атаки. Сводката за 7 юли (1595-тия ден от пълномащабната война) сочи по две атаки и в двете направления.

Най-горещата точка остава Покровското направление с 51 атаки. Интензивни са боевете около Словянск (27), както и около Костянтинивка (18) и Лиман (17).

Генералният щаб на ВСУ съобщава за общо 271 атаки през миналото денонощие спрямо 255 ден по-рано. Русия е извършила и 90 въздушни удара с 272 авиационни бомби, както и 3000 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 10 хил. fpv-дрона.