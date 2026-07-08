От киното до Apple и Meta: Маша Йовева за продуктовия дизайн в AI ерата

Как изкуственият интелект променя работата на дизайнерите и как се създава продуктов дизайн за дигитални продукти, използвани от милиони хора по света - разговаряме с Мария (Маша) Йовева, директор по продуктов дизайн в Meta, компанията майка на Facebook, Instagram и други. Тя е в България, за да участва във форума Sofia Design Summit 2026, посветен на еволюцията на цифровите продукти.

- Разкажете накратко за пътя си от България до позицията на директор продуктов дизайн в Meta? Кой беше повратният момент, който определи посоката на кариерата ви?

- Кариерният ми път беше доста непредвидим и криволичещ, тръгвайки от учене на кино, мултимедии, анимационна графика и системен дизайн. Водена предимно от любопитство и любов към визуалните изкуства, исках да си обясня как се създават графиките на MTV, как се монтират филмите, как се структурират програмите, кой се грижи приложението да отговаря на нуждите на потребителя?

Случайно записах един курс в Италия – “Теорията и техниката на киноизкуството”, който беше вдъхновяващ за мен, защото разби илюзията ми за авторското кино и ми разкри колко екипна и сътрудническа е работата по изграждането на един филм. Това доведе до ориентиране към киното и медийните изкуства за бакалавърската ми степен в САЩ. Тогава точно излизаха Flash и Director, софтуерни програми, които вкараха интерактивността в разказвачеството. Съответно аз избрах магистърската програма “Дизайн и технологии” на Parsons, защото там имаше специализации по мултимедия, по графична анимация и роботика. В програмата открих и нова за мен насока — системния дизайн на приложения.

Две години след получаването на магистърската степен, вече с година и половина стаж в интерактивната реклама, кандидатствах за роля в екипа на R/GA, рекламна агенция, изготвяща уебсайта (по това време беше само сайт, свързащ се с информацията от чип в маратонките!) на Nike+, за измерване на дължината на бягане. Това беше най-близката работа до софтуерен дизайн, която виждах като възможност за себе си в Ню Йорк. В този период вече се бях ориентирала към дизайна на софтуер като цел. С този екип направихме след това първото Nike+ приложение за тичане на новоизлезлия тогава iPhone. След това разработихме и гривна за измерване на движение, пак с Nike. Спечелихме много награди, а това доведе до обаждания от Apple и преместването ми в Силициевата долина.

Ако трябва да обобщя, всяка една любознателна стъпка ме запознаваше с нова сфера и интересни практици и аз подхващах новата нишка. Дължа и страшно много на редица учители и ментори от университета и от всяко работно място. Всички тези хора отделяха от времето си да дискутират своите идеи за развитието на технологиите и да ме поощряват и подкрепят в израстването ми.

Маша Йовева Мария (Маша) Йовева е директор по продуктов дизайн в Meta. Тя има над 20 години опит в създаването на дигитални продукти, използвани от милиони хора по света. Заемала е ключови роли във Facebook, Instagram и Apple, където е работила по продукти като личните съобщения (DM) на Instagram, Apple Maps, iCloud, iCloud и Family Sharing, както и в световноизвестната агенция R/GA по иновативни проекти за Nike. Тя е носител на множество патенти в сферата на дигиталните интерфейси и е завършила магистратура в престижния Parsons School of Design в Ню Йорк.

- Работили сте по Maps, iCloud и Family Sharing в Apple, после във Facebook и Instagram, а преди това – по проекти за Nike в R/GA. Къде научихте най-много за продуктовия дизайн?

- Нека не забравяме и университета. Аз се запознах с много сфери на дизайна чрез Parsons, където имаше много силно изработена програма на обмен с фирми от индустрията и практици, които преподаваха специализирани курсове. В R/GA и Nike се научих да генерирам бързо дизайн решения и да създавам ясни и ефектни презентации. В Apple се научих на системен дизайн и на това всяко дизайн решение да се съобразява с бъдещето, да е дългосрочно. В Meta се научих да балансирам нуждите на много различни потребители и да анализирам човешкото поведение на макро ниво. Всеки нов пост ме предизвикваше и продължава да ме предизвиква по нов начин.

- Носителка сте на множество патенти в сферата на дигиталните интерфейси – с кое измислено от вас решение се гордеете най-много?

- Едно от нещата, с които се гордея, са патентите по работата ми в Apple, разработвайки iCloud Family Sharing. Това са първите системни акаунти за деца под 13 години, в които един родител гарантира за детето. Това беше много комплексен проект, и за мен като главен дизайнер включваше разработката на всички интеграции в iOS, MacOS и уеб и сътрудничество с няколко дузини вътрешни екипа.

През последните пет години ръководя екипи, работейки по системни приложения за комуникация, и се гордея с изчистването на дизайна на видео и аудио обажданията и модернизирането на личните съобщения на Messenger и Instagram.

- Един от въпросите, които Sofia Design Summit 2026 повдига, е дали чатботовете с изкуствен интелект ще заменят традиционните графични интерфейси. Вие лично накъде клоните — еволюция или стъпка назад е това?

- С голям интерес очаквам тази дискусия. Ще споделя мнението си на Sofia Design Summit в четвъртък (9 юли - бел. ред.).

- Как изкуственият интелект промени работата на дизайн екипите в Meta през последните години – кои задачи вече не се вършат "на ръка" и какво остава изцяло човешка работа?

- Интересното в дизайна е, че скоростта и ефикасността в изпълнението невинаги водят до интересни творчески решения, напротив, много от дизайн решенията, генерирани с изкуствен интелект, си приличат. За да се отличи един дизайн, все още е нужен дизайнерски вкус и визия. С AI ускоряваме генерирането на варианти, но фината доработка на крайното решение и детайлите засега се нуждаят от човешко насочване.

Но в момента има интересни иновации за това как с инструменти, създадени с AI, да внедрим дизайн системите, така че финото изпълнение да е по-добре изпълнено. А едновременно с това дизайнерите сами вече строят нови инструменти за дизайн, които да създават по-подходящи решения.

- Има ли риск дизайнерите да загубят усета за човека зад екрана, докато секторът се фокусира върху оптимизация за AI генерирани интерфейси?

- Не мисля, ролята на дизайнера е именно да бъде емпатичен, да бъде в ролята на добрия домакин, който е ориентиран към нуждите на потребителя. Очаквам това да продължи, както и желанието му за естетическо майсторство и детайлна изработка.

- Работите за глобална компания – какво е най-трудното при запазването на единна продуктова визия за милиони хора на най-различни пазари?

- Ние сме вдъхновени от хората и тяхното поведение. Запазването на визията става именно тогава, когато добре разбираме какви са интересните промени в обществото. Еволюцията на продуктите е най-силна, когато синтезираме доброто познаване на поведението на хората с технологичните скокове. Това ни дава възможност да преосмислим някои залегнали предразсъдъци и да си представим бъдещи решения.

- Ако трябва да дадете съвет на млад дизайнер, който тепърва навлиза в бранша днес, в ерата на AI, какъв би бил той?

- Да бъде отворен към новото. Да се води от мечтите си. И да не се бои да създава и реализира идеите си.

Sofia Design Summit 2026 ще се проведе на 9 юли в Нов български университет, библиотека „Проф. Богдан Богданов“. Investor.bg е медиен партньор на форума. Повече информация за програмата и участниците има ТУК.