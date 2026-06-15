Калоян Кирилов: Изкуственият интелект е швейцарско ножче в арсенала на подготвения преводач

За мястото на изкуствения интелект в преводи, как технологията може да промени работата на преводача и може ли изобщо да го замени - разговаряме с Калоян Кирилов, съосновател на „Словоред 2020“. Той ще бъде един от участниците на технологичното събитие Tech of Tomorrow, организирано от Investor.bg, на 18 юни 2026 г. в "Интер Експо Център".

- Г-н Кирилов, доколко езиковите преводи продължават да бъдат важни във времето на изкуствения интелект (ИИ)?

Те са точно толкова важни, колкото и преди, но вече са много повече по обем, вид и предназначение. Междуезиковата комуникация се демократизира: табели, менюта, кратки имейли и нискорискови разговори вече не струват почти нищо. Това не убива професионалния превод, а го сегментира. Нискорисковият превод става евтин или безплатен. Високорисковият превод става по-ценен, защото грешките вече не изглеждат непременно като грешки. Големите езикови модели произвеждат текстове, които звучат прилично, но това не означава, че са верни. ИИ прави превода достъпен. Професионалистът го прави надежден точно там, където трябва.

- Какво предпазва специалистите по езиков превод от това ИИ да вземе работата им?

Традиционната система за ценообразуване „един текст, един преводач, хонорар на страница“ няма да остане единствената реалност. Добре използваният езиков модел може да бъде първи преводач, редактор, терминологичен асистент и копирайтър. Но той не работи сам. Трябва да знаеш какво да го попиташ, как да го инструктираш, как да провериш резултата и кога да не му вярваш. Добавената стойност на преводача вече не е само в това да „знае езика“. Тя е в управлението на процеса, разбирането на контекста и отговорността за смисъла. Ако текстът има правна, търговска или репутационна стойност, има смисъл да го повериш на човек, който знае какво прави.

- Съответно с какво изкуственият интелект може бъде полезен в работата на преводача?

ИИ е швейцарско ножче в арсенала на подготвения преводач. Трябва ми синонимно гнездо, терминологична проверка, идея за алитерация, сравнение на варианти или първа чернова на сложна тема? Мога да попитам ИИ. Не е нужно да го слушам, но е полезно да ми върне топката. В справочната работа е особено силен: вместо три часа да търся първоначално латински наименования на растения, институционални названия или контекст, мога да получа ориентир за три минути и да използвам останалото време за проверка, редакция и мислене.

Калоян Кирилов Снимка: Личен архив Калоян Кирилов (44 г.) е професионален преводач с над 20 години опит, конферентен преводач за институции и бизнес, отговорен редактор в англоезичната редакция на БТА и съосновател на „Словоред 2020“.

- Вие използвате ли ИИ в професионалното си ежедневие?

Да. Вече трудно си представям работата си без него. Не го използвам като заместител, а като ускорител. Възлагам му задачи, не отговорност: глосари, първоначално терминологично проучване, откриване на първоизточници, сравнение на варианти, извличане на повтарящи се формулировки от обемни документи. Защо да търся игла в купа сено сам, ако мога да използвам магнит? После обаче проверявам дали магнитът е хванал иглата, а не ръждив пирон. Крайният текст е мой. Подписът е мой. Ако една дума променя смисъла, няма да обяснява чатботът. Ще обяснявам аз.

- Къде е границата между използването на изкуствен интелект и човешки умения при работата по превод в правната сфера?

Границата е в отговорността. Правните текстове са пълни с дефинирани понятия, закони, регламенти, препратки и имена на страни. В тях думата не е просто дума: тя поражда последици. При този тип превод важи златното правило: един термин се превежда по един и същи начин, едно име се изписва по един и същи начин. Синоними? Забравете ги. Благозвучност? Само ако не пречи. Ако в текста пише, че едната страна се задължава да се задължава, задачата на преводача не е да го направи красиво, а вярно. ИИ е полезен за контрол: имена, числа, терминологична последователност, пропуски. Последната дума обаче остава на преводача.

- В последните дни беше обявена функцията Gemini 3.5 Live Translate, която не просто превежда реални разговори, а не чака събеседникът да приключи, преди да започне да генерира отговор. По какъв начин подобни дигитални нововъведения се отразяват на професията Ви?

Технологично това е впечатляващо. Но между „работи“ и „замества професионален устен преводач“ има голяма дистанция. В право, медицина, бизнес преговори или кризисна комуникация устният превод не е само разпознаване на думи. Преводачът управлява смисъл, интонация, контекст, недоизказаност, културни кодове и напрежение в залата. Демо клипът не е същото като два часа преговори с имена, числа, акценти, шеги и участник, който говори така, сякаш някой го гони.

Тези технологии ни влияят в две посоки. Първо, помагат: реч-към-текст в реално време е ценен допълнителен източник, когато се изреждат имена, дати и числа. Второ, променят пазара: клиентите питат „Защо да наемем преводач?“. Това е добър въпрос, нека отговорим. Защото може да носи отговорност, гарантира конфиденциалност, може да реагира адекватно в реално време и защото предотвратява скъпоструващи грешки. Най-големият риск е младите хора да решат, че професията няма бъдеще. В България вече трудно се намират устни преводачи с по-редки езикови комбинации. След десет години може да е почти невъзможно.

- Как във Вашата работа съчетавате уменията, придобити с опит, и дигиталните възможности, които новите технологии предлагат?

Опитът ми казва какъв въпрос да задам, как да структурирам процеса и къде най-вероятно се крие грешката. Технологията ми помага по-бързо да стигна до материал, върху който да работя. Първо мисля за функцията на текста: за кого е, къде ще се използва, какви последици поражда, какъв регистър изисква. После идват речници, корпуси, терминологични бази, утвърдени преводи, нормативни справки и ИИ. Технологията е ускорител. Но ускорение в грешната посока означава само, че ще сбъркаме по-бързо и по-убедително.

- Какви очаквате да са предизвикателствата, свързани с работата Ви в следващите години, предвид развитието на изкуствения интелект?

Основното предизвикателство е да структурирам и оптимизирам процеса така, че технологията да носи ефективност, а не шум. Професията ще стане по-безмилостна към посредствеността. Преводач, който само заменя думи, ще бъде под натиск. Преводач, който разбира право, медии, култура, терминология, технология и процеси, ще има работа. Просто тя няма да изглежда по същия начин. Не гледам на нея като на конкуренция, а като на част от моя инструментариум.

- Защо подкрепяте Tech of Tomorrow?

Познавам събитията на Investor отдавна и често съм ги посещавал като гост. Подкрепата ни за Tech of Tomorrow започна почти случайно: колеги получиха запитване за преводаческа услуга, нямаха капацитет и го препратиха към нас. С времето изградихме добри отношения с екипа на Investor на основата на професионализъм, ясна комуникация и смислен диалог. Подкрепям събитието и защото темата е близка до начина, по който виждам технологиите: не като най-новата играчка, а като инструмент, който променя реалната работа на реални хора.

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