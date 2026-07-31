Китай одобри разширяване на ядрените си мощности за 25 млрд. долара

Китай одобри осем нови ядрени реактора, като проектите са на стойност над 170 млрд. юана (25 млрд. долара). Така Пекин ускорява инвестициите в производството на ядрена енергия, за да захранва икономиката си, без да увеличава въглеродните емисии, съобщава Bloomberg.
Държавният съвет, кабинетът на Китай, е дал зелена светлина на проекти в четири провинции, показват документи от държавни производители на енергия. Сред тях са блокове 5 и 6 на Хуейджоу в провинция Гуандун, управлявани от дъщерно дружество на CGN Power Co., най-големият ядрен оператор в страната. Всеки блок ще добави 1217 мегавата капацитет след завършването си - достатъчно, за да захранва милиони домакинства в Китай.
Одобрения са дадени и за проекта Джуанхе в Ляонин на China National Nuclear Power Corp. и съоръжението Джинцимен в Джъдзян, заедно с разработването на Лайян в Шандун на SPIC Industry-Finance Holdings Co., според други регулаторни документи.
Одобренията подчертават стремежа на Пекин да осигури надеждно, денонощно захранване, тъй като търсенето на електроенергия продължава да нараства. Китай е водещ в света по слънчеви и вятърни инсталации, но ядрената енергия е жизненоважна за осигуряване на базова мощност без въглеродни емисии, за да се стабилизира мрежата, уязвима от непостоянния характер на възобновяемите енергийни източници.
През март китайското правителство си постави цел от 110 гигавата инсталиран ядрен капацитет до 2030 г. - ръст от 76% спрямо края на миналата година. Бързото разширяване е част от усилията на Китай да изпревари Франция и САЩ като най-големия ядрен генератор в света преди края на десетилетието.
Постигането на тези амбиции може да се окаже предизвикателство. Китай не успя да постигне предишните си цели за достигане на 58 гигавата до 2020 г. и 70 гигавата до 2025 г., защото замрази одобренията за нови реактори след бедствието във Фукушима в Япония през 2011 г., както и заради затруднения във веригата на доставки след пандемията.