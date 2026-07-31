Тръмп губи доверие в преговорите с Иран и войната в Близкия изток може да се проточи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че губи доверие в иранските преговарящи – поредният сигнал, че подновените военни действия в Близкия изток могат да се проточат.

По време на заседание на кабинета в петък Тръмп разкритикува ракетните удари, които Иран нанесе по-рано тази седмица срещу американски сили в Йордания и с които беше прекратено продължилото няколко дни затишие в бойните действия, пише Bloomberg.

„Започвам да губя доверие в тях, защото лъжат и изопачават фактите“, коментира Тръмп пред репортери по време на срещата в президентската резиденция Кемп Дейвид в щата Мериленд.

„Ще ги ударим много силно“, добави президентът. „И в един момент те ще кажат, че просто вече не могат да издържат“, казва още Тръмп.

Няма признаци за дипломатически пробив

Петмесечният конфликт се разгоря отново този месец след разпадането на постигнатото през юни примирие, като засега почти няма признаци за дипломатически пробив.

Доверието между двете страни изглежда е достигнало най-ниската си точка. Иранските лидери повтарят обвиненията на Тръмп, но в обратна посока, като твърдят, че САЩ не са спазили поети ангажименти и не могат да бъдат надежден партньор.

Американският президент нееднократно заплашва с ескалация на конфликта, но възможностите му са ограничени заради намаляващите запаси от американски оръжия.

По думите на Тръмп вицепрезидентът Джей Ди Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и неговият зет Джаред Къшнър продължават да водят разговори чрез посредници.

Президентът обаче отново изрази недоволството си от поведението на Техеран. „Те винаги искат да разговарят, но толкова често нарушават думата си“, казма той. „Всичко, което правят, е да ме ядосват“, добавя Тръмп.

През последните няколко дни САЩ и Иран си размениха въздушни удари, въпреки че през изминалата нощ американските сили не са извършвали нови атаки.

Тръмп и неговите съветници първоначално очакваха, че войната, започната съвместно с Израел в края на февруари, ще продължи само няколко седмици. Вместо това конфликтът прерасна в трудно разрешима регионална война, която предизвиква сериозни сътресения на световните енергийни пазари.

Обсъжда се преразпределение на американските сили в региона на Персийския залив

Администрацията във Вашингтон и Пентагонът обсъждат варианти за преразпределяне на част от американските сили и инфраструктура от най-уязвимите бази в Персийския залив, вкл. и към Израел, заради иранските атаки, пише The Wall Street Journal.

Към момента се обсъждат варианти и няма официално решение за изтегляне на американските войски от региона.

Основната причина за дискусиите е, че иранските удари през последните месеци показаха сериозната уязвимост на базите в Бахрейн, Кувейт, Катар и Саудитска Арабия. Медията посочва, че атаките са нанесли по-големи щети на американски съоръжения в Бахрейн, отколкото Пентагонът първоначално призна публично.

Същевременно част от арабските държави не желаят американските им бази да бъдат използвани за удари срещу Иран, защото това ги превръща в непосредствена цел на режима в Техеран.

Същевременно Израел разполага с най-многослойната система за противоракетна отбрана в региона, което го прави по-защитено място за част от американските сили. САЩ искат също така да намалят зависимостта си от политическите решения на държавите от Персийския залив.

Военни анализатори казват обаче, че американските бази в Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЕ са изграждани с десетилетия и осигуряват логистика, авиация и военноморски операции, които трудно могат да бъдат концентрирани само в Израел.

Отделно мащабно преместване би променило фундаментално отношенията на САЩ със страните от Персийския залив.