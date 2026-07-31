Националната петролна компания на Абу Даби променя методологията за цените на петрола

Националната петролна компания на Абу Даби (Adnoc) обявява, че ще промени начина, по който определя цените на суровия си петрол, продаван на клиенти по целия свят. Емирството заменя системата, която фиксира цените месеци напред, с такава, която по-добре отразява пазара по-близо до доставката, пише The Wall Street Journal.

Държавната петролна компания на Обединените арабски емирства (ОАЕ) посочва, че ще базира официалните си продажни цени на бенчмарка Platts Dubai, който се публикува в следващия месец, проследяващ стойността на близкоизточния суров петрол на физическия спот пазар, считано от 1 ноември. След това Adnoc ще добавя или изважда диференциал – по същество премия или отстъпка, обявен преди месеца на доставка.

В момента компанията определя цената на суровия си петрол, като използва фючърсния контракт Murban, търгуван на ICE Futures Abu Dhabi. Той се определя два месеца преди петролът да бъде натоварен на танкери.

Промяната е първата голяма редакция на методологията за ценообразуване на Adnoc от 2021 г. насам. Тя означава, че купувачите ще получават цени, базирани на бенчмарк, който отразява по-актуалните условия по време на периоди на висока волатилност.

Saudi Aramco например определя официалните си продажни цени всеки месец, като прилага премия или отстъпка към ключови регионални бенчмаркове, например Оман/Дубай. Това позволява на цените на суровия петрол да отразяват промените в пазарните условия по-близо до доставката.

„Промяната привежда ценообразуването на Adnoc в по-голяма степен в съответствие с действителния месец на зареждане“, казва Амена Бакр, ръководител на отдела за енергетика в Близкия изток в Kpler. „Това също така помага да се намали несъответствието между ценообразуването и преобладаващите условия на физическия пазар“, добавя Бакр.

ОАЕ – един от най-големите производители на петрол в света, по-рано тази година напуснаха Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК). Това освобождава Абу Даби от производствените квоти на картела и му позволява да доставя петрол на пазара при свои собствени условия.

Страната се подготвя да разшири производството и експортния си капацитет, като инвестира в инфраструктура, която намалява зависимостта от Ормузкия проток. Проливът е ключов корабен маршрут между Персийския залив и Индийския океан, през който преди войната с Иран се превозваха около една пета от световните доставки на петрол.

Международната агенция по енергетика очаква това да бъде един от основните фактори за растежа на доставките извън ОПЕК+ през 2027 г.

Натискът за разширяване на производството идва в момент, когато страните от Персийския залив се стремят да възстановят загубените приходи, след като потоците през пролива се нормализират. Това повишава перспективата за нова конкуренция за пазарен дял, тъй като конфликтът промени енергийния пейзаж в региона.