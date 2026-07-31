Бюджетният дефицит в края на полугодието надхвърли 2,4 млрд. евро

Първите шест месеца от годината завършват с дефицит от 2,416 млрд. евро (1,9% от прогнозния БВП), показват данните на финансовото министерство за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП).

Приходите, помощите и даренията към юни 2026 г. са в размер на 21,574 млрд. евро. Постъпленията нарастват с 8,1% (1,622 млрд. евро) спрямо същия период на 2025 г. Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на 17,799 млрд. евро и формират 82,5% от общите постъпления по КФП за периода.

Данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 9,2% (1,505 млрд. евро), а неданъчните са по-ниски с 292 млн. евро (основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.). Постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 409,2 млн. евро.

Неданъчните приходи са в размер на 2,662 млрд. евро – спад с 292 млн. евро спрямо същия период на 2025 г. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения (основно постъпления по програмите и фондовете на ЕС) са в размер на 1,113 млрд. евро.

В края на полугодието разходите възлизат на 24 млрд. евро, докато към юни 2025 г. са били в размер на 21,7 млрд. евро (ръст от 11%). От финансовото министерство обясняват ръста на разходите с индексирането на пенсиите по швейцарското правило, ръста на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г., повишаването на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация, както и на капиталовите разходи, инвестиционната програма за общините и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Нелихвените разходи са в размер на 22,9 млрд. евро, което представлява ръст от 2,1 млрд. евро (10,2%) спрямо отчетените към юни 2025 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 20,509 млрд. евро. Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2,389 млрд. евро. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 15,6 млн. евро. Лихвените плащания са в размер на 516,7 млн. евро (ръст от 153,1 млн. евро спрямо същия период на 2025 г.).

Размерът на фискалния резерв към края на юни е 6,882 млрд. евро.