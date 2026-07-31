Nasdaq расте втори пореден ден, подкрепен от поскъпването на акциите на Amazon*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с ръстове в стремеж към възстановяване, подкрепен от по-добрите от очакваното финансови резултати на Amazon, които засилиха оптимизма сред инвеститорите, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 нарастват с по 0,5%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite се покачва с 0,8%.

Акциите на Amazon поскъпват с 13%, след като компанията отчете приходи за второто тримесечие на годината, надхвърлящи прогнозите на анализаторите. Силното представяне на облачния ѝ бизнес допринесе за резултатите и затвърди доверието на инвеститорите в инвестициите в изкуствен интелект (AI).

В същото време книжата на Apple поевтиняват с над 7%. Приходите на компанията за третото фискално тримесечие надминаха очакванията, подпомогнати от 22-процентен ръст на продажбите на iPhone, но по-слабите от прогнозите приходи от услуги натежаха върху цената на акциите.

Акциите на Meta, които поевтиняха с близо 8% по време на търговията в четвъртък, поскъпват с 1,7%.

Тези движения се случват след силния подем в четвъртък, воден от Microsoft, чиито акции поскъпнаха с 16%, след като софтуерният гигант отчете по-силен от очаквания ръст на облачната платформа Azure. Резултатите предизвикаха широки ръстове сред производителите на чипове, свързани с изкуствения интелект, като борсово търгуваният фонд iShares Semiconductor ETF нарасна с над 8%.

Основните американски борсови индекси са напът да приключат седмицата с повишение. До началото на петъчната сесия Dow Jones беше нагоре с около 0,5% за периода, S&P 500 беше добавил приблизително 0,4%, а Nasdaq Composite беше нараснал с около 0,6%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,735%, а тази по 30-годишните - до 5,262%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,56% до 100,42 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,31% до 90,2 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,33% до 85,54 долара за барел.

Златото поевтинява с 1,7 на сто и се търгува на цена от 4089,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.