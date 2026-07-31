ЕЦБ: Войни и кибератаки могат да застрашат валутната ликвидност на банките в еврозоната

Войни, нарушения на веригите за доставки и кибератаки са сред основните рискове пред банките в еврозоната, а някои от тях може да не успеят да покрият изискванията за ликвидност в чуждестранна валута при силен стрес, съобщи Европейската централна банка (ЕЦБ) въз основа на стрес тест, проведен в петък.

За разлика от традиционните проверки на устойчивостта, при които банките трябваше да изготвят планове за реакция при определени сценарии, този път базираната във Франкфурт финансова институция поиска от кредиторите сами да създадат сценариите в т.нар. „обратен стрес тест“. Той трябваше да покаже сценарии, при които коефициентът им на базов собствен капитал от първи ред (CET1) би се понижил с 300 базисни пункта, предава Ройтерс.

„Най-често използваните събития, предизвикващи стресови сценарии, включваха военни конфликти, нарушения във веригите за доставки, включително прекъсвания на енергийните доставки, икономически санкции, ефекти върху макроикономическото доверие, политическа нестабилност и кибератаки“, посочва ЕЦБ в свое изявление.

Докато ликвидните позиции на банките остават над регулаторните минимални изисквания при различните сценарии, ЕЦБ не изглежда напълно удовлетворена от начина, по който някои банки са направили своите изчисления.

„Тестът разкри несъответствия в начина, по който някои банки са преобразували шоковете в ефекти върху капитала и ликвидността. ЕЦБ ще предприеме последващи действия спрямо засегнатите банки с цел подобряване на техните рамки за стрес тестове“, се казва още в изявлението.

Освен това ликвидността в чуждестранна валута е била структурно по-ограничена, а стресът би бил по-силен за някои банки, които в такъв случай могат да паднат под минималния изискуем коефициент на ликвидно покритие от 100%.

ЕЦБ отбелязва също, че някои банки може да са подценили рисковете, свързани с чуждестранните валути, като са прогнозирали ограничена или никаква променливост в показателите за валутна ликвидност. Това ограничава способността им да отчетат рисковете, свързани с финансирането.

Това може да се окаже проблем, тъй като предишни кризисни периоди показват тясна връзка между проблемите с ликвидността и финансирането и платежоспособността на банките.

Водещите рискове

Една четвърт от общо 110 банки, които са пряко надзиравани от ЕЦБ, изрично са посочили конфликт в Близкия изток като един от най-значимите рискове. Сред другите основни сценарии са били ескалация на войната на Русия в Украйна, влошаване на търговските отношения между САЩ и Китай и нарастващо напрежение около Тайван.

Банките са приели, че рисковете ще се предават основно чрез реалната икономика, докато финансовите пазари ще бъдат вторичен, но също така важен канал.

„Военните конфликти изглеждат особено вредни за селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството, докато ефектите от спада на макроикономическото доверие и кибератаките оказват силно влияние върху производството и транспорта“, посочва ЕЦБ.

„Сценариите, включващи нарушения на енергийните доставки, изглежда оказват негативно влияние върху широк кръг икономически сектори“, отбелязва още паричният орган.

Различните сценарии включват и мерки за ограничаване на щетите от страна на банковите ръководства, сред които продажба на бизнеси, увеличение на капитала или намаляване на дивидентите. Според ЕЦБ тези мерки са компенсирали малко повече от една трета от загубата на капитал.

Въпреки това паричният орган изразява скептицизъм относно някои от тези действия.

„В някои случаи кредиторите предвиждат мерки, които не изглеждат достатъчно подкрепени с фактически доказателства, че могат да бъдат напълно реализирани“, посочва още централната банка.