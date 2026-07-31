Мигрантската криза в испанския анклав Сеута прерасна в общоевропейски политически спор

Най-тежката мигрантска криза в испанския анклав Сеута от години насам прерасна в общоевропейски политически спор, след като Италия призова Испания временно да бъде изключена от Шенгенското пространство, а Франция обяви засилени проверки по границата си с Испания.

Само за едно денонощие десетки хиляди мигранти от Мароко преминаха по суша и море в Сеута – испанска автономна територия на северното крайбрежие на Африка и една от външните граници на Европейския съюз (ЕС), пише Time.

Според местните власти броят на незаконно преминалите в анклава мигранти е достигнал около 60 хил. души, което представлява близо 70% от постоянното население на града.

Испанското вътрешно министерство съобщи междувременно, че значителна част от мигрантите – около 37 хил. души, вече доброволно са се върнали в Мароко, но хиляди остават на испанска територия. При опитите за преминаване на границата загинаха десетки хора.

Сеута отдавна се смята от мигрантите за „вратата“ към по-добър живот в Европа. Градът постоянно укрепва границата си заради опитите за нелегално преминаване, а Испания изпрати допълнителни военни и полицейски сили за охрана.

Защо се стигна до кризата

Настоящата вълна е резултат от съчетание на няколко фактора, които постепенно създадоха условия за масовото преминаване на границата. Първият е решение на испанския Върховен съд, което ограничава възможността мигранти, достигнали Сеута по море, да бъдат незабавно връщани обратно.

Испанските власти твърдят, че каналджийските мрежи са представили това решение като знак, че всеки успял да достигне анклава ще може безпрепятствено да остане в Испания и впоследствие да продължи към останалата част на Европа. Това не е точно така – процедурата вече изисква разглеждане на отделните случаи и надежден процес.

Вторият фактор е сложната дипломатическа обстановка между Испания и Мароко. Анализатори отбелязват, че Рабат традиционно използва миграционния натиск като средство за оказване на политическо влияние върху Мадрид. Настоящата криза напомня събитията от 2021 г., когато хиляди мигранти отново преминаха в Сеута след рязкото влошаване на отношенията между двете държави, припомня медията.

ЕС изразява подкрепа за Испания, докато Италия призовава за изключване на Мадрид от Шенген

Брюксел изрази пълна подкрепа за Испания и определи ситуацията като неприемлива. Европейската комисия подчертава, че границата на Сеута не е само испанска, а външна граница на целия Европейски съюз.

Институцията обещава съдействие за овладяване на кризата и призовава всички държави членки да проявят солидарност и да избегват едностранни действия, които биха поставили под въпрос функционирането на Шенген.

От ЕС коментираха по-късно днес, че не се установява наличието на миграционни потоци от испанския анклав към континента.

Италия обаче реагира остро на ситуацията, като Дания подкрепи позицията на Рим. Италианският премиер Джорджа Мелони коментира, че Испания не успява да защити една от ключовите външни граници на ЕС, заради което трябва временно да бъде лишена от правото на свободно движение в рамките на Шенген, предава Ройтерс.

Министерството на вътрешните работи на Италия нареди междувременно затварянето на морските и въздушните граници на страната с Испания, с което временно преустанови Шенгенския режим за свободно движение между двете страни, пише Euronews. В отговор испанският премиер Педро Санчес коментира в Х, че „солидарността и емпатията са по избор. Уважението към европейските договори и фактите не е“. Той цитира и данни на граничната служба на ЕС Frontex, че в Италия има повече незаконни влизания в сравнение с Испания между 2021 и 2026 г. и призова за „силен и обединен Европейски съюз“.

Франция обяви междувременно, че засилва проверките по общата си граница с Испания. Страната вече поддържа временен вътрешен граничен контрол по силата на Шенгенския граничен кодекс и новите мерки засилват действащите проверки с цел ограничаване на евентуално вторично придвижване на мигранти.

Френските власти, както и Великобритания, предлагат помощ на Испания за овладяване на кризата.

Атака по правителството на Педро Санчес

Според Time кризата в Сеута е възможност за дясното крило на Испания да атакува лявото, промигрантско правителство на премиера Педро Санчес, който днес посети анклава. В разрез с тенденцията в Европа Санчес планира да даде на около 500 хил. мигранти без документи път към получаване на правен статут.

Сантяго Абаскал, който ръководи крайнодясната партия Vox, коментира, че „Педро Санчес, с масовото си узаконяване, предизвика нахлуване през граница, което се преживява преди всичко от испанците в Сеута“. Алберто Нуес Фейхо, лидерът на консервативната Народна партия, коментира във видео в платформата Х, че правителството на Санчес „отказва да признае, че сме изправени пред сериозен проблем с националната сигурност“.