Stoxx 600 затвори с понижение в петък, но отчита четвърти пореден месечен ръст

Общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори с понижение в петък, след като акциите на Novo Nordisk A/S се сринаха заради неуспешно изпитване на нов медикамент. Акциите на Universal Music Group NV поевтиняха до рекордно ниско ниво заради обявените разочароващи резултати.

Stoxx 600 спадна с 0,12% до 649,19 пункта, като Novo Nordisk и Universal са най-губещите акции от бенчмарка. По-рано през сесията индексът се повиши с 1% до рекордно високо ниво.

Въпреки спада в сесията Stoxx 600 отчита месечен ръст за четвърти пореден месец.

„Не е изненадващо, че хората се отказват да рискуват в края на месеца“, казва Нийл Бирел, главен инвестиционен директор в Premier Miton. „Митата са отново на дневен ред, цената на петрола е стабилна, централните банки са колебливи, а доходността по дългосрочните облигации се покачва“, добавя той пред Bloomberg.

Акциите на Novo паднаха със 7,4%, след като експериментално лекарство на компанията се оказва, че не е успяло да намали риска от инфаркти и инсулти. Резултатите от проучването представляват сериозен удар по перспективите пред растежа на фармацевтичния производител отвъд затлъстяването и диабета.

Акциите на Universal Music Group се сринаха с 25% до най-ниско ниво от листването на борсата, след като компанията отчете разочароващ ръст на приходите от абонаменти.

От останалите основни индекси на европейските пазари със спад затвори и британският FTSE 100 – с 0,27% до 10 868,05 пункта. По-рано през сесията индексът докосна рекордно високо ниво.

Същевременно германският DAX се повишава с 0,07% до 25 629,24 пункта, във Франция CAC 40 добавя 0,28% до 8509,64 пункта, а в Испания IBEX 35 нараства с 0,13% до 19 782,9 пункта.

Що се отнася до сезона на отчетите, акциите на NatWest Group Plc поскъпнаха с над 3% в сесията заради повишението на прогнозата на групата за годината и обявеното намерение за обратно изкупуване на собствени акции.

Акциите на Engie SA добавиха 4%, след като френската компания за комунални услуги повиши прогнозата си за печалба за цялата година.

Акциите на Credit Agricole SA се покачиха с 2,6% , след като френската банка отчете ръст на приходите, а звеното ѝ за управление на активи реализира рекордна печалба.

Същевременно акциите на Siemens Healthineers поевтиняха с над 3%, след като компанията за медицински технологии намали прогнозата си за приходите за годината заради продължаващите затруднения във веригата на доставки и по-бавните поръчки на оборудване на ключови задгранични пазари.

Акциите на IAG, компанията майка на British Airways, изтри 1,4% заради отчетения рязък спад на оперативната печалба за второто тримесечие.

На икономическия фронт инфлацията в еврозоната се повишава през юли, след като провалът на примирието между САЩ и Иран тласна нагоре цените на петрола. Това засилва очакванията, че Европейската централна банка ще повиш отново лихвените проценти.

Ръстът на потребителските цени в региона се ускорява до 2,9% спрямо 2,8% през юни, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.