Гигантите Chevron и Exxon постигат огромни печалби от високите цени на петрола

ExxonMobil и Chevron обявиха печалбите си за второто тримесечие, които са нараснали благодарение на по-високите цени на петрола, свързани с войната в Иран, предава CNBC.

Нетната печалба на Chevron се е увеличила до 12 млрд. долара, което е ръст с близо 400% спрямо 2,5 млрд. долара през същия период на миналата година. Коригираната печалба на компанията достигна 6,06 долара на акция, с 50 цента повече от прогнозите на Wall Street.

„Работим на пълни обороти и това е добре, тъй като светът се нуждае от това“, коментира главният изпълнителен директор на компанията Майк Уирт пред CNBC.

Според него заплахата за петролните доставки в Близкия изток се е разширила отвъд Ормузкия проток в момент, когато световните запаси намаляват. Хутите в Йемен, които са съюзници на Иран, разшириха конфликта към Червено море, което се превърна в ключов алтернативен маршрут за петролния износ на Саудитска Арабия.

„Положението е напрегнато и се опасявам, че ще остане такова. Времето ни изтича, с всеки изминал ден положението се утежнява“, отбеляза Уирт.

Exxon обяви печалба за тримесечието от 14,5 млрд. долара, като тя се е удвоила спрямо около 7,1 млрд. долара за същото тримесечие на миналата година. Компанията обяви коригирана печалба от 3,52 долара на акция, която е под очакванията с осем цента.

Книжата на Chevron поскъпват с около 1% в предборсовата търговия, а тези на Exxon поевтиняват с близо 2%.

Приходите на Exxon са достигнали 116 млрд. долара спрямо очакванията за 97,8 млрд. долара. Chevron също надмина очакванията за приходите си със 70 млрд. долара спрямо прогнозирани 62 млрд. долара.

Фючърсите върху американския суров петрол се търгуваха на средна цена от 92,45 долара за барел от април до юни, което е увеличение с 27% спрямо предходното тримесечие.

Добивът на петрол на Chevron в САЩ е достигнал исторически връх от около 2 млн. барела дневно, а износът е нараснал поради нарушаването на доставките в Близкия изток. Добивът на петрол на компанията в световен мащаб е бил на ниво от 4 млн. барела дневно, което е увеличение с 20% спрямо 3,4 млн. барела дневно през същото тримесечие на миналата година.

Добивът на Exxon достигна най-високото си ниво от над 20 години насам. Производството в Пермския басейн е отбелязало рекорд. Добивът в световен мащаб е достигнал 4,5 млн. барела дневно.

Печалбата на звеното на Chevron за рафинирани продукти е нараснала с 500% до 4,9 млрд. долара спрямо 737 млн. долара през второто тримесечие на 2025 г., тъй като цените на бензина и дизела се повишиха поради нарушенията в Близкия изток.

Бизнесът с рафинирани продукти на Exxon е постигнал печалба от 5,5 млрд. долара през второто тримесечие, което е голям обрат спрямо загубата от 1,3 млрд. долара през първото тримесечие. Това се дължи на високата степен на натоварване на производствените мощности по крайбрежието на Мексиканския залив и рекордното производство на дизелово гориво. Печалбата на сегмента за същия период на миналата година достигаше 1,4 млрд. долара.

Печалбата на Chevron от проучвателната и добивната ѝ дейност е нараснала с 200% до 8,2 млрд. долара през второто тримесечие спрямо 2,7 млрд. долара година по-рано. Печалбата на Exxon в същия сегмент е достигнала 7,9 млрд. долара. През 2025 г. тя е възлязла на 5,4 млрд. долара.

Американските петролни гиганти са насочили огромните си печалби към намаляване на дълга вместо към огромни ръстове на обратното изкупуване на акции – знак, че са предпазливи в очакванията си за продължителността на силните ръстове на цените на петрола, породени от войната. Това е в контраст с предишни времена на бурен растеж, когато големите петролни компании предоставяха значителни приходи на инвеститорите, отбелязва Bloomberg.

ExxonMobil е намалила нетния си дълг с над 7 млрд. долара през тримесечието, което се равнява на почти половината от коригираната ѝ нетна печалба за периода. Междувременно Chevron е насочила рекордните 8,4 млрд. долара към намаляване на дълга, като е понижила съотношението между нетния дълг и паричния си поток от дейности с над 50%, става ясно от изявление в петък.