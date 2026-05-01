Exxon и Chevron надминаха очакванията за печалбите на фона на поскъпването на петрола

Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. отчетоха по-силни от очакваното печалби за първото тримесечие на годината, тъй като по-високите цени на петрола и природния газ компенсираха прекъсванията в производството, причинени от войната на САЩ и Израел в Иран, предаде Bloomberg.

Рязкото поскъпване на енергоносителите увеличи печалбата на Exxon за първото тримесечие с 1,7 млрд. долара, което значително компенсира загубата от 400 млн. долара, свързана с военните прекъсвания на производството, съобщи компанията в петък. Около 15% от световното производство на Exxon остава извън експлоатация, каза финансовият директор Нийл Хансен в интервю.

Въпреки че Chevron е по-слабо изложена на смущения в Близкия изток, производството ѝ е спаднало с около 5% на тримесечна база. Въпреки това печалбата на акция надмина всички прогнози на анализаторите.

Макар резултатите на двете компании да надхвърлиха очакванията, Exxon и Chevron вече бяха предупредили Wall Street миналия месец за негативното влияние върху производството от конфликта в Близкия изток. Анализаторите съответно бяха понижили прогнозите си.

И двете компании заявиха, че при положение, че Ормузкият проток остава почти блокиран, перспективите за остатъка от годината са несигурни.

„Глобалната енергийна система продължава да бъде под изключително напрежение“, каза главният изпълнителен директор на Chevron Майк Уирт в интервю за CNBC.

Печалбата на Exxon за първото тримесечие е 4,9 млрд. долара или 1,16 долара на акция. Това е с 20 цента над средната прогноза на анализаторите в проучване на Bloomberg.

Най-големият производител на петрол в Северна Америка прогнозира среднодневно производство от 4,9 млн. барела за тази година. Но Exxon може да ревизира тази прогноза, тъй като войната в Иран блокира енергийните потоци от Близкия изток и пречи на продажбите на суров петрол и втечнен природен газ от региона, посочи Хансен.

„Част от трудността при даването на прогнози е, че както можете да си представите, не знаем колко дълго Ормузкият проток ще остане затворен“, добави той.

При Chevron коригираната печалба на акция е 1,41 долара или с 51 цента над очакванията. Компанията е била подпомогната от рязкото поскъпване на петрола и газа, както и от растежа на дела ѝ в голямо находище в Гвиана.