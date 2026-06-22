Майкъл Блумбърг: Диверсификацията може да се справи с глобалната енергийна криза

Първото правило на финансовото управление е свързано със същата поговорка, на която учим децата: Не слагайте всички яйца в една кошница. Диверсифицираното портфолио е в основата на умното инвестиране и светът сега страда от последиците, произтичащи от игнорирането му, пише в коментар за Bloomberg Майклъл Блумбърг, предприемач и бивш кмет на Ню Йорк.

Войната на САЩ с Иран показа колко вредна е прекомерната зависимост от петрол и природен газ, както икономически, така и военно. Блокирането на доставките на тези изкопаеми горива през Ормузкия проток позволи на държава, спонсорираща тероризма, да причини сериозни вреди на националните икономики и индивидуалните портфейли. Хората плащат повече, за да заредят резервоарите си с гориво, да поддържат електричеството и да управляват бизнеса си.

През по-голямата част от съвременната история зависимостта на света от изкопаемите горива е била напълно разбираема, тъй като те са били незаменими. Въглищата и петролът са довели до Индустриалната революция и съвременния просперитет, който тя е породила, предизвиквайки рекордни скокове в жизнения стандарт. За да постигнат тези ползи, правителствата са приемали предимно ужасните здравни разходи от изгарянето на изкопаеми горива. На практика хората не са имали икономически избор.

Днес обаче ситуацията е различна.

Благодарение на значителния напредък в технологиите за слънчева и вятърна енергия, зелената енергия сега произвежда електричество на по-ниска цена от изкопаемите горива в почти всяка част на света. Бързият напредък в технологиите за батерии позволява използването на чиста енергия дори когато е тъмно или няма вятър.

В резултат на това вятърната и слънчевата енергия сега генерират около 14% от електроенергията по света, в сравнение с по-малко от 1% в началото на века, и този процент продължава да нараства. Миналата година чистата енергия представляваше 90% от всички нови инсталирани мощности за производство на електроенергия, добавени към световната мрежа, включително в САЩ, въпреки федералните политики, предназначени да подкрепят изкопаемите горива и да блокират развитието на зелена енергия.

Само през миналия месец САЩ достигнаха исторически етап - за първи път слънчевата енергия осигурява повече електроенергия в САЩ от въглищата, отчитайки 12,8% дял спрямо 12,2% за твърдите изкопаеми горива.

Въпреки неуспехите във Вашингтон и други столици, диверсификацията на енергийните източници се случва, макар и твърде бавно. Сътресенията в доставките на петрол и газ все още причиняват големи икономически смущения. Замърсяването на въздуха все още е виновно за смъртта на 8 млн. души всяка година и разболява милиони други. А изменението на климата, причинено от емисиите на изкопаемите горива, става все по-интензивно.

Тук, в САЩ, сушата, която измъчва западните щати през последния четвърт век - най-тежката суша от 1200 години - се дължи на емисиите на парникови газове, установиха учени. Няма район, който да е имунизиран срещу разрушителните последици от изменението на климата, независимо дали става дума за планини или равнини, брегове или пустини, малки или големи градове. Бурите, наводненията, пожарите и горещите вълни стават все по-смъртоносни и нанасят все по-големи икономически щети.

Все пак има и добра новина. Можем по-добре да се предпазим от тези вреди, като премахнем пречките пред диверсификацията. Например, създаването на публично-частни партньорства може да помогне за намаляване на първоначалните разходи за разработване и инсталиране на чиста енергия. Инвестирането в модерни, по-добре свързани мрежи може да помогне за премахване на проблема с прекъсванията и допълнително да намали разходите за потребителите. Прекратяването на политиките и субсидиите, които изкуствено поддържат изкопаемите горива, може направи чистата енергия по-равностойна.

За да помогне за постигането на тези ползи, Bloomberg Philanthropies стартира нова инициатива в подкрепа на индустриите за чиста енергия, фокусирана върху развиващите се страни, където енергийните нужди нарастват най-бързо. За тези, които се съмняват, че успехът е възможен: През последните 15 години повече от 70% от въглищните електроцентрали в САЩ са затворили, планират да затворят или са преминали към чиста енергия, заедно с 60% от европейските мощности. Двадесет и осем държави вече са спрели изцяло въглищните централи или са се ангажирали да го направят. Неотдавна това би било немислимо, изтъква Блумбърг.

По-бързият темп на разработване на по-евтини и по-чисти енергийни варианти ще помогне за подобряване на човешкото здраве, ще ни предпази от войни, ще намали сметките за енергия, ще създаде добре платени работни места и ще защити обществеността от болезнените икономически сътресения – включително ускорена инфлация, загуба на работни места и закриване на фабрики – които са съпътствани от периодичния недостиг на петрол, датиращ от петролното ембарго на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) от 1973 г.

Енергийната криза, причинена от войната с Иран, би трябвало да стимулира държавите да диверсифицират енергийните си портфейли с по-чисти алтернативи, включително ядрена енергия. Лондонска седмица на климатичните действия, която се провежда в момента, дава шанс за изграждане на по-голяма подкрепа и осведоменост за предизвикателството - и ползите от справянето с него.

С решителни действия, тази енергийна криза може най-накрая да се окаже шанс да преместим повече от нашите яйца в по-добри - по-евтини, по-здравословни, по-безопасни – кошници, заключва Блумбърг.