К. Йорданов: Волатилността в преговорите за Близкия изток ще продължи и на пазарите

Въпреки все по-близкото примирие в Близкия изток, билетът няма да е за еднократно пътуване, след като САЩ и Иран си нямат доверие и това влага волатилност в самите преговорите и пазарите. Този коментар направи Красимир Йорданов, портфолио мениджър в Sky Asset Management и водещ в Bloomberg TV Bulgaria, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Не можем да очакваме, че пътят ще е плавен – най-важно е Ормузкият проток да бъде отворен, да потекат барелите и да се възстанови балансът на световния енергиен пазар по отношение на петрола“, обясни портфолио мениджърът.

Според него най-важният фактор за пазарите остава състоянието на енергийния пазар, особено движението на цените на петрола. „Ако ключови транспортни маршрути в региона останат отворени, предлагането постепенно може да се нормализира. Въпреки това пазарът на петрол остава в дефицит, а ниските глобални запаси ограничават буфера срещу нови шокове“, подчерта той.

По думите му, дори при деескалация не бива да се очаква бързо връщане към предишните ценови нива, тъй като възстановяването на баланса между търсене и предлагане ще отнеме време.

Що се отнася до ръста в доходността на американските държавни облигации, според инвестиционния анализатор той не е непременно негативен сигнал за акциите. Йорданов обясни, че пазарите възприемат това като отражение на по-силен икономически растеж, а не само като инфлационен риск.

„Основен двигател зад този оптимизъм е технологичната трансформация, свързана с изкуствения интелект. Огромните инвестиции в AI инфраструктура, центрове за данни и чипове поддържат очакванията за ускорен растеж на американската икономика“, посочи инвестиционният анализатор.

Той напомни, че Федералният резерв остава предпазлив по отношение на лихвената политика, и смята, че това създава условия за по-висока пазарна волатилност през следващите месеци.

Йорданов отбеляза, че технологичните компании, свързани с изкуствен интелект продължават да доминират борсовото представяне, като особено силно се открояват производителите на чипове и компаниите, изграждащи инфраструктура за центрове за данни.

Той обаче очаква до края на годината част от изоставащите сектори също да започнат да наваксват, включително банковият сектор. Според него настоящото AI рали съдържа елементи на еуфория, но това не означава непременно класически балон.

AI балон ли е или историческа възможност? Колко бързо бизнесът и домакинствата ще интегрират изкуствения интелект в ежедневните си процеси? Кои са най-опасните системни рискове на съвременните финансови пазари? Може ли Европа да навакса при стабилизиране на геополитиката? Защо пазарът на петрол ще остане в дефицит дълго време и след отваряне на Ормузкия проток? Може ли да се очаква презапасяване с петрол срещу евентуални негативни сценарии?

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