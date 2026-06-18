ОПЕК още не вижда края на петрола - сигурността превишава климатичните страхове

ОПЕК все още не отчита пик в търсенето на петрола и прогнозира "стабилен растеж", защото САЩ, Европа и други страни дават приоритет на енергийната сигурност и достъпността на енергийните продукти, оставяйки встрани страховете, свързани с климатичните промени, пише Bloomberg.

Според организацията има забавяне или дори отмяна на предишните амбциозни цели.

ОПЕК очаква ръст в търсенето на петрол до 113,3 млн. барела на ден до 2030 година и до 124,1 млн. барела на ден до 2050 година. Според плановете на ЕС до 2050 година общността трябва да бъде въглеродно неутрална и засега тази цел не е отменена въпреки енергийните кризи в последните години.

Преди ден от Международната агенция за енергетика (МАЕ) не бяха толкова оптимистични за развитието на петролните пазари. Организацията отбеляза, че очаква търсенето да достигне малко над 103 барела за ден през 2026 година, а през 2027 година - значителен излишък на петролните пазари.

Причината е блокирането на Ормузкия проток, което едновременно намали количествата петрол на пазара и повиши цената. По тази причина и търсенето намаля повече от очакваното - с 1,1 млн. барела на ден.

От ОПЕК са оптимисти за търсенето на петрол в Азия, Близкия изток, Африка и Южна Америка. През следващите десетилетия Индия ще увеличи търсенето с 8,1 млн. барела дневно. По отношение на икономическите сектори най-голям ръст се чака в автомобилния транспрот, въпреки че данните показват значително повишеие на електромобилите, включително и в най-големия потребител на петрол в света - Китай.

ОПЕК посочва още, че петролният сектор се нуждае от инвестиции в размер на 17,7 трилиона долара в периода 2026 - 2050 година, за да може да покрие очакваното търсене. Това означава по 700 млрд. долара годишно, допълват още от организацията.