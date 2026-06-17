МАЕ чака значителни излишъци на петролните пазари през 2027 г.

Търсенето и предлагането на петрол през 2026 година ще намалява, но пазарите ще се възстановят и ще има съществени излишъци през 2027 година, сочи новата прогноза на Международната агенция за енергетика (МАЕ). Анализите сочат, че търсенето на петрол ще се свие много повече от очакваното - с 1,1 млн. барела на ден спрямо 0,7 млн. барела дневно в прогнозата от май.

Така дневното търсене ще достигне малко над 103 млн. барела дневно през 2026 година. През следващата година се чака повишение с относително скромните 2 млн. барела до 105,3 млн. барела на ден. В същото време предлагането през 2026 година ще намалее с 3,9 млн. барела дневно до 102,4 млн. барела, но през 2027 година ще има рязко повишение до 110,3 млн. барела дневно.

Този съществен излишък ще даде възможност за запълване на резервите, които държавите освободиха заради затварянето на Ормузкия проток, пише още МАЕ. През април резервите от петрол и петролни продукти намаляха със 74 млн. барела, или 2,5 млн. барела на ден. През май спадът се ускори - до 143 млн. барела, или 3,8 млн. барела на ден. В страните, членуващи в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), петролните запаси достигнаха най-ниското ниво от 1990 година насам.

Агенцията обръща внимание, че заради спирането на танкерите, идващи от Персийския залив, цената на петрола се повиши, но същевременно и това доведе до спад на потреблението - с 5 млн. барела дневно през второто тримесечие.

Минути преди 18 ч. българско време в сряда цената на международния бенчмарк "Брент" расте с 1,85% до 80,42 долара за барел, а тази на американския сорт WTI - с 2,05% до 77,61 долара за барел.

От средата на май до средата на юни цената на петролния сорт "Брент" се срина с 40 долара до 82 долара за барел в очакване на споразумение между САЩ и Иран, което да възобнови корабоплаването през Ормузкия проток. Но на пазарите повлияха още и данни за преминаване на танкери въпреки двойните блокади от страна на Иран и на САЩ, както и данните за свитото търсене. Сортът "Брент" все още се търгува с около 20 долара за барел над нивата от началото на годината.

Анализатори вече предупредиха, че намаленото търсене ще доведе до по-голяма волатилност на пазара.

МАЕ предупреждава, че доставките няма да се възстановят веднага, щом САЩ и Иран подпишат споразумение, защото първо ще трябва да бъдат разминирани основните маршрути, както и да се възобновят веригите на доставки - много държави намериха алтернативи и връщането към петрола от Персийския залив ще отнеме известно време.

Реално държавите извън ОПЕК+ успяха да увеличат доставките, за да компенсират донякъде недостига, появил се на пазара при затварянето на Ормузкия проток.