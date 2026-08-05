Утвърдените технологични компании в Европа са неочаквани победители от изкуствения интелект

Съществуваха широки очаквания, че бумът в областта на изкуствения интелект (AI) ще бъде от полза за новите компании, които разработват моделите. Последните финансови отчети показват, че тъкмо едни от най-големите и утвърдени технологични компании в Европа се очертават като основните бенефициенти на изкуствения интелект, пише Ройтерс.

SAP, Capgemini, Sopra Steria и OVHcloud обявиха по-силно търсене, по-бърз растеж или повишиха прогнозите си в момент, когато компаниите приминават от експериментиране с изкуствен интелект към внедряването му в цялостните им дейности.

В този процес те установяват, че да стане изкуственият интелект продуктивен в рамките на сложна организация, е по-трудно, отколкото да се получи достъп до самата технология.

Големите организации едва ли биха разчитали само на един доставчик на изкуствен интелект. Вместо това се очаква те да използват различни модели за различни задачи в зависимост от представянето, сигурността и регулаторните изисквания. Предизвикателството все повече се състои не в избора на модел, а да се накара изкуственият интелект да работи със софтуера, данните и бизнес процесите, които компаниите вече използват.

„Приложенията на изкуствения интелект са бойното поле и именно там ще се създаде най-голямата стойност“, посочи UBS в неотдавнашен доклад.

Това е пряк отговор на силните страни на утвърдените европейски компании в областта на софтуера, консултантските услуги и инфраструктурата, много от които са изградили бизнеса си, помагайки на големи организации да интегрират сложни технологии много преди появата на генеративния изкуствен интелект.

Повечето големи организации не започват с чисто технологично минало. Системите за изкуствен интелект трябва да работят със софтуер, изграждан в продължение на десетилетия, с фрагментирани бази данни, персонализирани приложения и все по-сложни изисквания за управление. Те трябва също да имат достъп до актуална фирмена информация, като същевременно спазват разрешенията, запазват одитните следи и се вписват в работните потоци, които служителите вече използват.

Сложността на задачата се превръща в едно от големите препятствия пред внедряването на изкуствен интелект. Boston Consulting Group съобщи, че внедряването напредва по-бързо от способността на компаниите да го управляват, като над 70% от инвеститорите изразяват притеснение дали организациите разполагат с технически и оперативни способности, необходими, за да постинат успех с изкуствения интелект.

С преминаването на компаниите от експерименталната фаза към практическото приложение разходите за внедряване, интеграция и управление се превръщат във все по-важна част от веригата на стойност в областта на изкуствения интелект.

Портфейлът с поръчки на SAP в облачния сектор е нараснал с 26% при постоянни валутни курсове до 22,9 млрд. евро, тъй като компаниите са продължили да прехвърлят критично важни системи за финанси, снабдяване, вериги за доставки и човешки ресурси към платформи, които все повече служат като основа за внедряването на изкуствен интелект.

Придобиването от компанията на фирмата Dremio, специализирана в данните, и на компанията за изкуствен интелект Prior Labs подчертава нарастващото значение на осигуряването на достъп до корпоративните данни за приложенията на изкуствения интелект.

Capgemini повиши годишната си цел за растеж, след като поръчките са се увеличили с 9,2%, а Sopra Steria подобри прогнозата си, след като органичният растеж се ускори до 5,3%.

Двете листнати в Париж компании се възползват от дейностите, които следват внедряването на изкуствения интелект – интегрирането на моделите в работните потоци, управлението на данни и изграждането на системи за управление.

Тази дейност е изключително ценна в сектори като отбрана, аерокосмическа индустрия, здравеопазване и критична инфраструктура, където изкуственият интелект трябва да бъде интегриран в специализиран софтуер и строго контролирани оперативни процеси.

Втора тенденция е укрепването на позициите на утвърдените компании в Европа – нарастващото търсене на по-голям контрол върху внедряването на изкуствения интелект.

Главният изпълнителен директор на Publicis Артур Садун заяви, че клиентите все повече искат усъвършенствани модели на изкуствен интелект, работещи в среда, в която те запазват контрол над технологията и данните си.

Предпочитанието е най-силно в отбраната, аерокосмическата индустрия и критичната инфраструктура, където притесненията за суверенитета, сигурността и спазването на нормативните изисквания са особено ясно изразени.

Решението на Airbus да използва Scaleway, притежавана от френската телекомуникационна компания Iliad, за чувствителни приложения в промишлеността и отбраната, наред с инструменти за изкуствен интелект, разработени съвместно с Mistral, отразяват промяната. Airbus очаква около 70 критични приложения да работят на Scaleway до края на 2028 г.

Приходите на OVHcloud от публични облачни услуги са нараснали с 20,2% през третото ѝ тримесечие, което е начална индикация, че търсенето на инфраструктура за изкуствен интелект, контролирана от Европа, която не е изложена на външни закони като Закона за облачните услуги в САЩ, започва да се превръща в търговски растеж.

Утвърдените европейски технологични компании все още трябва да докажат, че търсенето, което се дължи на изкуствен интелект, може да бъде устойчиво и че маржовете могат да издържат на автоматизацията на консултантски и софтуерни дейности с по-ниска стойност.

Но резултатите през последно време сочат, че най-големите бенефициенти от изкуствения интелект може би не се ограничават само до тези, които създават моделите. Все по-често това може да бъдат компаниите, които правят тези модели приложими в най-големите организации в света.