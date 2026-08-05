S&P 500 и Dow започват търговията с нови рекорди*

Американският широк борсов индекс S&P 500 достигна нов исторически интрадневен връх в сряда. Индексът надгради подема от последните дни, докато инвеститорите анализират поредната серия от силни финансови отчети и се надяват, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в близко бъдеще, предава CNBC.

Бенчмаркът нараства с 0,6%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite добавя 0,4%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,7%, като също достига нов исторически максимум.

Това се случва, след като пазарите отчетоха силни ръстове в предходната сесия, когато S&P 500 затвори над границата от 7700 пункта за първи път в историята, а Dow Jones скочи с над 900 пункта, записвайки поредното си рекордно затваряне.

В сряда акциите на Disney поскъпват с над 4%, след като компанията отчете по-добри от очакваното резултати за третото тримесечие на финансовата си година. Книжата на Eli Lilly са нагоре с около 5%, след като печалбата и приходите на фармацевтичната компания за второто тримесечие надминаха прогнозите на анализаторите.

Междувременно цените на петрола остават относително стабилни, след като във вторник се понижиха вследствие на изявление на министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт, според което Вашингтон и Техеран може да са близо до споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток.

Фючърсите върху американския лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) с доставка през септември се търгуват почти без промяна на ниво около 75 долара за барел, а тези върху международния бенчмарк "Брент" с доставка през октомври поскъпват с около 1% до приблизително 80 долара за барел.

Инвеститорите до голяма степен пренебрегват 7-процентния спад в цената на акциите на производителя на чипове Advanced Micro Devices (AMD), въпреки че компанията отчете коригирана печалба, която леко надхвърли очакванията на анализаторите.

Акциите на SpaceX се сриват с 10% след публикуването на първия тримесечен отчет, откакто излезе на борсата през юни. Космическата компания на Илон Мъск съобщи, че капиталовите ѝ разходи са се увеличили шест пъти през второто тримесечие и са достигнали 18,4 млрд. долара. Показателят надхвърли очакванията на анализаторите, като по-голямата част от инвестициите е насочена към разработки в областта на изкуствения интелект (AI).

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,637%, а тази по 30-годишните облигации - до 5,183%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,11% до 99,753 пункта.

Златото поскъпва с 2,54 на сто и се търгува на цена от 4258 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.