Войната в Близкия изток предизвиква нов глобален бум на рафинирането на петрол

За втори път през това десетилетие война преобърна световните петролни пазари и изпрати цените на петрола и маржовете на рафиниране до многогодишни върхове. Това облагодетелства най-големите петролни компании и водещите рафинерии в света.

Войната в Иран затегна доставките на гориво, тъй като суровият петрол трудно преминава през Ормузкия проток. Това доведе до намален капацитет на рафиниране в Азия, а Китай наложи временна забрана за износ.

Пазарите на горива се стегнаха дори повече от пазара на суров петрол и се стигна до рекордно високи маржове на рафиниране, пише Цветана Параскова за Investing.com.

Най-големите рафинерии се възползваха от бума. Големите петролни компании отчетоха най-високите си печалби за второто тримесечие за първи път след началото на войната в Украйна през 2022 г. Печалбите са обусловени не само от скока в цените на петрола между април и юни, а и от приноса на подразделенията за рафиниране и търговия.

Рекордни маржове при рафинирането

Въпреки спада в цените на суровия петрол и изключителната нестабилност през последните пет месеца, пазарът на рафинирани продукти продължава да се затяга. Маржовете при рафинирането са рекордно високи, тъй като предлагането на петролни продукти е много по-ограничено от предлагането на суров петрол.

Маржовете на рафиниране се задържат на рекордно високи нива, въпреки че цените на суровия петрол скочиха до 100 долара за барел и повече. Причината е, че световните доставки на бензин, дизел и реактивно гориво се свиват от месеци заради комбинация от фактори, повечето от които произтичат от войните в Иран и Украйна.

„Няма място за самодоволство по отношение на петролната сигурност на фона на ескалацията на военните действия и продължаващото намаляване на наличните търговски запаси“, коментира миналия месец Фатих Бирол, изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Бирол все пак увери пазарите, че страните от МАЕ все още държат над 1 млрд. барела контролирани от правителствата запаси.

„Дейността на рафинериите и доставките на продукти не са се увеличили толкова, колкото доставките на суров петрол, което означава, че пазарите за рафинирани петролни продукти, включително дизел и бензин, са значително по-затегнати от тези за суров петрол“, добавя той.

Рязък ръст на печалбите на големите петролни компании

В резултат на стегнатите пазари на горива и нарастващите маржове на рафиниране най-големите международни петролни компании в света отчитат най-силните си печалби за второто тримесечие поне от 2022 г. Те също така очакват рафинирането да продължи да осигурява високи печалби в краткосрочен план на фона на изкривените пазари на горива с ограничени доставки и капацитет за рафиниране.

Shell например отчете ръст на печалбата за второто тримесечие повече от два пъти спрямо предходната година. По-високите цени на петрола и газа, рекордното използване на рафинериите и силната търговия увеличават финансовия резултат повече в сравнение с очакванията на анализаторите.

Използването на рафинериите на Shell е 102% от април до юни в сравнение с 99% през първото тримесечие на 2026 г. Глобалният индикативен марж на рафиниране на групата се повишава до 24 долара от 17 долара за барел през първото тримесечие, докато глобалният индикативен марж на химикали почти се удвоява до 270 долара за тон от 139 долара за тон.

„Оперативните резултати на отдел „Рафиниране“ са отлични“, коментира главният изпълнителен директор Уаел Саван по време на телефонен разговор за приходите на Shell.

Коригираната нетна печалба на TotalEnergies се увеличава с 68% спрямо предходната година до 6 млрд. долара за второто тримесечие на 2026 г., тъй като скокът в цените на петрола и маржовете на рафиниране подкрепят печалбите и паричните потоци.

Европейският марж на рафиниране за гиганта се повишава с 19% спрямо предходното тримесечие и почти три пъти от началото на годината в сравнение с първата половина на 2025 г. до 12,4 долара за барел в сравнение с 4,3 долара за барел.

Американските супергиганти ExxonMobil и Chevron също отчитат най-високите си печалби от години, което предизвика критики от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви тази седмица, че двете групи печелят „твърде много пари“ и „е „ще върнат част от тях на обществеността и е по-добре да намалят цената на дребно, потребителската цена“.

Chevron постига рекорден капацитет на рафиниране от над 1 млн. барела на ден за второто тримесечие, казва главният изпълнителен директор Майк Уърт по време на конференцията за приходите в петъкпри представянето на финансовия отчет на компанията за второто тримесечие.

Китай и търсенето от страната са голямото неизвестно за пазара в момента. Chevron не очаква значителен мащаб на унищожаване на търсенето, според изпълнителния директор на компанията. Той смята, че ще има известен натиск за повишаване на цените на продуктите през третото тримесечие и може би и след това.

Главният изпълнителен директор на Exxon Дарън Уудс казва, че компанията очаква продължаващ „много силен пазар за рафиниране с много високи маржове“.

Дори ако прекъсванията на доставките бъдат овладени до края на годината и потоците от суров петрол и горива от Близкия изток бъдат възстановени, ниските световни запаси и необходимостта от презапасяване биха могли да подкрепят световния комплекс за рафиниране за още няколко тримесечия.