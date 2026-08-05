Дъждовете през август няма да донесат значително успокоение за сухите реки в Европа

Първите значителни валежи в Европа от седмици насам вероятно няма да са достатъчно широкоразпространени или продължителни, за да повишат бързо критично ниските нива на реките. Това ще удължи скъпите ограничения на корабоплаването и доставките на енергия в момент, когато се задава опасност от нов период на горещини, пише Bloomberg.

Тази седмица се очаква дъжд в северните части на Великобритания, Алпите и части от Централна Европа, сочат прогнози на правителствата и на частни компании, като в някои райони са възможни проливни дъждове. Но те ще бъдат спорадични в регионите, които са най-тежко засегнати от сушата, и вероятно няма да променят последиците от седмиците на рекордна суша и крайни горещини. Метеорологът от MetDesk Ричард Мартин-Бартън заяви, че „това все още не са достатъчни количества валежи, за да окажат голямо въздействие върху ниските нива на реките“.

В Европа нарушаването на корабоплаването в най-дългите реки принуди корабите да носят намалени товари, повишиха цените на превозите и насочиха товарите към по-скъпи сухопътни маршрути, като ограничиха транспортирането на химикали, петролни продукти и други стоки. Високите температури на водата също ограничават производството на електроенергия в крайбрежните реактори от Франция до Унгария, като засилват натиска върху цените на тока.

Във Великобритания „голяма част от дъжводете ще паднат извън областите, където са най-необходими“, заяви Айдан Макгивърн от Британската метеорологична служба по време на видеобрифинг. В други части на Европа дъждове по горното течение на Дунав може да са достатъчни, за да предотвратят рязък спад на нивата на реката в непосредствен план, отбеляза Мартин-Бартън, но вероятно няма да възстановят притоците там или в Рейн след месеци на горещо и сухо време.

Междувременно жегите в Централна и Югоизточна Европа ще продължат тази седмица. Виена достигна температура от 40,8 градуса по Целзий във вторник, което е рекорд за Австрия, съобщи правителствената метеорологична служба. Средните температури в региона се очаква да са с пет до осем градуса по Целзий над обичайните през по-голямата част от седмицата, сочат данни на компанията за климатични анализи Vaisala.

Северозападна Европа ще си отдъхне от горещините, но облекчението може да е кратко. До началото на следващата седмица се очаква отново високо налягане в региона, което може да създаде условия за пета голяма гореща вълна на Стария континент от началото на лятото, сочат модели на Европейския център за средносрочни климатични прогнози.

Ако явлението се развие според прогнозите, то ще потисне дъждоносните облаци и ще донесе сухо, слънчево и необичайно горещо време в голяма част от Европа. Vaisala очаква средните температури следващата седмица да са с около 2 до 6 градуса по Целзий над обичайните във Франция, Италия и Южна Германия, както и в Югоизточна Европа. Това ще запази високата опасност от горски пожари в някои страни.

„Когато се установят такива условия, периоди на бурни ветрове и относително ниска влажност може да позволят бързо разрастване на пожари“, отбелязва метеорологът от Vaisala Матю Дрос.

По-дългосрочни модели сочат, че необичайно горещото време може да продължи до края на август, въпреки че кратки бури може да прекъсват жегата по-често по-късно този месец.

Метеорологът от MetDesk Пьотър Абрамчик вижда потенциал за по-хладно и влажно време в Югоизточна Европа около средата на месеца. Необичайно топлите води на Средиземно море може да засилят дъждовете, особено на Балканите и по адриатическото крайбрежие, където съществува опасност от „проливни дъждове“ в средата на август, добави той.