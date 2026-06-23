CATL дебютира система за съхранение на енергия с натриеви батерии

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) пусна на пазара нова система за съхранение на енергия с натриеви батерии и очаква да започне доставките ѝ в Китай през септември, съобщава Bloomberg.

Общият обем на доставките на системата TENER, проектирана за по-дълъг експлоатационен живот и по-добра адаптивност към екстремни температури, ще достигне един гигаватчас до края на тази година, съобщи CATL по време на събитие в Мюнхен в понеделник. Глобалните доставки ще започнат през юни 2027 г.

Най-големият производител на батерии в света представи през април технология, която използва натрий като основна суровина в батериите вместо традиционния литий. Впоследствие компанията сключи тригодишно споразумение за доставка на 60 гигаватчаса натриево-йонни батерии на производителя на енергийно оборудване Beijing HyperStrong Technology Co. – първото ѝ стратегическо партньорство, използващо тази технология.

Тези развития подчертават двупосочната стратегия на CATL за развитие както на литиевите, така и на натриевите батерийни технологии. Стратегическата промяна набра скорост благодарение на възстановяването на спот цените на литиевия карбонат през тази година, което повиши ценовата конкурентоспособност на натриевите батерии.

Натрият предлага и предимства за веригата на доставки поради изобилието си по света, което спомага за намаляване на зависимостта от вноса на литий. Международната енергийна агенция заяви, че 2026 г. „може да се окаже решаваща година“ за натриевите батерии, тъй като технологията започва да оспорва доминирането на литиево-йонните батерии и потенциално да завоюва пазарен дял.