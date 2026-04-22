„Убиецът“ на литиево-йонната батерия дебютира в Китай

С дебело яке за дейности на открито, предпазващо тялото при температури от минус 30 градуса по Целзий и силни ветрове, Калвин Куек се присъединява към автомобилни и технологични ентусиасти, сгушени край тестова писта в покрайнините на живописен ски регион във Вътрешна Монголия.

Те наблюдаваtт как електрическите SUV-ове на Chongqing Changan Automobile Co. и по-малък елегантен модел, задвижван от батерии, без усилие се справят със заледени пътища и стръмни, покрити със сняг склонове в съоръжението край град Якеши, Североизточен Китай. За публиката най-впечатляващият фактор е извън полезрението ѝ, пише Bloomberg.

Батериите, захранващи превозните средства, използват натрий като ключова суровина, а не литий - металът, който се превърна в синоним на електрифицирания транспорт и съхранението на възобновяема енергия. Тестовете са демонстрация на един от първите в света масово произвеждани електрически превозни средства, оборудван с алтернативната технология - иновация, която отдавна обещава да осигури по-безопасни и евтини презареждащи се батерийни клетки.

„Мисля, че това сигнализира за пробив в технологията на натриево-йонните батерии при електрическите превозни средства“, изтъква Куек, директор по финансиране на природата в Oxford Sustainable Finance Group и експерт по енергийния преход.

До средата на тази година Changan, държавен китайски автомобилен производител и местен партньор на Ford Motor Co., ще започне продажбите на модели, оборудвани с натриево-йонна технология, разработена от Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), глобалният лидер при производството на батерии за електрически превозни средства.

Иновациите на CATL увеличават енергийната плътност на натриевите батерии с 50%, преодоляват инженерните предизвикателства и насочват продуктите до „важен етап“, заяви главният технологичен директор на компанията Гао Хуан по време на събитие в Пекин. „Ерата на натрия и лития, които блестят заедно, настъпи“ и доставчикът ще започне масово производство на новите батерии през четвъртото тримесечие на тази година, добавя той.

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ, 2026-та „може да се окаже ключова година за натриевите батерии“, които ще започнат да изместват поне част от търсенето на по-познатата литиево-йонна технология.

Натриевите батерии станаха по-привлекателни с напредъка в енергийната плътност, което означава, че те вече са способни да захранват превозни средства и не са ограничени до по-малко взискателни категории като съхранение на енергия. Оборудването също така предлага пробег между презареждания, който е почти сравним с някои конвенционални устройства. За типичен SUV, натриево-йонната батерия вероятно би осигурила около 350 километра шофиране, в сравнение с между 400 и 600 километра за литиево-йонните опции, изчислява МАЕ.

Очаква се глобалното търсене на натриеви батерии да нарасне значително тази година. Графика: Bloomberg

Също толкова важна е ролята на технологията като потенциален щит срещу волатилността при цените на лития. Макар че все още са далеч под пика, достигнат в края на 2022 г., цените на литиевия карбонат в Китай скочиха с почти 190% от неотдавнашното си дъно от юни до 20 април, което допълнително засилва натиска върху цените на батериите.

Макар и все още да не е по-евтин от най-евтините литиеви варианти, натрият може да помогне за укрепване на устойчивостта на веригата на доставки, тъй като материалът е в изобилие в световен мащаб. Батериите, използващи химични формули на натриева основа, също могат да изискват различна комбинация от допълнителни суровини в сравнение с някои базирания на лития технологии.

CATL, която е инвестирала почти 10 млрд. юана (1,5 млрд. долара) в научноизследователска и развойна дейност в областта на натриевите йони през последното десетилетие, описва сегмента като „алтернативно управление на риска“, предлагайки защита срещу резки колебания в цената на лития.

Въпреки последните постижения, секторът на натриевите батерии е изправен пред някои предизвикателства. Според консултантската фирма CRU Group, технологията вероятно няма да се конкурира с литиевите батерии по отношение на енергийна плътност – и следователно по отношение на производителността на батериите – и може да постигне паритет в разходите с традиционните аналози едва около 2030 г.

Очаква се търсенето на натриево-йонни батерии да се увеличи 2,5 пъти тази година до около 11 гигаватчаса, изчислява BloombergNEF. Въпреки това, прогнозираното годишно внедряване е малка част от общия пазар на батерии, а натриево-йонните батерии може да представляват само около 2% от общото търсене на клетки до 2030 г., прогнозира Benchmark Mineral Intelligence.

През април миналата година, базираният в Чикаго стартъп за натриеви клетки Bedrock Materials върна капитала на инвеститорите и спря разработката. „Дори в най-добрия случай това няма да доведе до продукт, значително по-добър от днешните литиево-желязо фосфатни батерии“, казва съоснователят Спенсър Гор в публикация в LinkedIn.

През септември американският производител на натриеви батерии Natron Energy Inc., който планираше производствено съоръжение за 1,4 млрд. долара, също прекрати дейността си.

Въпреки това се очаква търсенето на натриеви батерии да нарасне бързо и да спечели дял от все по-разнообразния пазар, тъй като съхранението на възобновяема енергия нараства, както и употребата на дву-, триколесни и тежкотоварни електрически превозни средства.

Натриевите продукти могат да предложат по-добра производителност от литиевите алтернативи в екстремно студени климатични условия, което открива възможности за разширяване на продажбите на батерии в студени места като Северна Европа, Канада и части от Япония. Продуктите вероятно ще бъдат използвани и в бюджетни модели, които предлагат по-малък пробег.

Най-големият конкурент на CATL, BYD Co., също усъвършенства технологията, докато южнокорейската LG Energy Solution Ltd. заяви през януари, че се стреми да постигне търговско производство на натриеви батерии и обяви пилотна производствена линия в Нанкин, Китай.

„Това определено е нова технология, която не може да бъде подценявана“, посочва Евън Хартли, старши анализатор в Benchmark Mineral.