Китай представи твърдотелна батерия за електромобил с пробег от 1300 км

Китайските автомобилни производители представиха нова твърдотелна батерия, която може да премине из основи индустрията за електрически превозни средства, пише Oilprice.

Технологията се отличава с двойно по-голяма енергийна плътност от моделите батерии, предлагани в момента на пазара, и може да осигури пробег на електромобил от 1300 км. Иновацията е само поредното доказателство, подчертаващо почти пълното господство на Китай в индустрията на батериите и електрическите задвижвания.

Твърдотелните батерии привличат все по-голям интерес през последните години заради потенциала си да подобрят пробега на електрическите превозни средства, да повишат безопасността и да променят глобалните вериги на доставка на батерии и материалите, които се използват в тях. Литиево-йонните батерии, които в момента доминират на пазара, се захранват от литиеви йони, преминаващи през течен електролит. Твърдотелните батерии, за разлика от тях, използват твърд електролит, което елиминира необходимостта от обемист сепараторен компонент, разделящ положителните и отрицателните електроди.

„Твърдите електролити осигуряват по-безопасна и по-стабилна среда за движение на литиевите йони, което позволява по-бързо зареждане“, изтъква Popular Mechanics.

Резултатът е по-лек, по-бързо относно зареждането модел, който не съдържа запалимата течност.

Конкуренцията на пазара на твърдотелни батерии е ожесточена. Toyota в момента е лидер по патенти с 1700 подадени заявления за технологии за твърдотелни батерии. Но по-малките стартъп компании като китайската Chery имат определени предимства, тъй като са в състояние да разработват и тестват прототипи по-бързо от автомобилни гиганти като Toyota.

Скоростта и революционният потенциал на иновациите в Китай са изумителни. Години наред страната се смяташе за технологичен имитатор, но сега Китай е водещ световен иноватор в областта на чистата енергия.

„За малко повече от две десетилетия Китай изпревари другите страни, създавайки иновативни проекти за енергийния микс на бъдещето: слънчева и вятърна енергия, батерии и електрически автомобили“, изтъква New York Times.

През 2000 г. китайски компании са подали едва 18 патента за чиста енергия. До 2022 г. този брой вече надхвърля 5000 заявления.

Днес Китай произвежда близо две трети от световните електрически превозни средства и над три четвърти от батериите. Само от 2020 г. до 2023 г. световният износ на електрически превозни средства на Китай се е увеличил с 851%.

„Китайското правителство – както на национално, така и на провинциално ниво – е превърнало конкурентоспособността на електромобилите в национален приоритет“, изтъква Фондацията за информационни техноогии и иновации (ITIF).

Постижението на Chery при твърдотелните батерии е показателно за тази тенденция, но е само стъпка към все по-високопроизводителни батерии за електрически превозни средства и засилено китайско господство. Китайските компании, според съобщения от местните медии, вече работят по производството на батерии за електрически превозни средства с пробег от 2000 километра.

В по-голямата си част западните автомобилни производители не могат да си позволят да губят време и пари, опитвайки се да постигнат същите успехи, които Китай вече постига. Ройтерс изтъква как китайската технология за електрически превозни средства променя световния автомобилен дизайн и отбелязва, че „западните автомобилни производители се нуждаят от китайска технология, за да преодолеят препятствията в развитието и по-бързо да пускат в продажба на нови електрически превозни средства“.