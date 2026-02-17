МАЕ: Електромобилите остават водещ двигател за бързия растеж на пазара на батерии

Анализ на Международната агенция по енергетика (МАЕ) показва, че пазарът на литиеви батерии се разширява бързо, но прекомерната зависимост от Китай се превръща в проблем за глобалната енергийна сигурност.

Секторът на литиево-йонните батерии отчита шесткратно увеличение на търсенето от 2020 г. насам, което е довело до оценка от 150 млрд. долара, изчислява МАЕ, цитирана от EVMagazine.

Но зад тази цифра се крие по-нюансирана картина на технологията, която бързо трансформира транспортните и енергийните системи по целия свят.

Анализът на МАЕ установява, че разширяването на пазара на батерии се дължи предимно на нарастващото търсене на електрически превозни средства, което представлява повече от 70% от общото търсене на такива батерии.

През 2015 г. устройства като лаптопи, таблети и смартфони представляват почти половината от световното производство на батерии. Днес този дял е спаднал рязко до под 5%.

Само през 2024 г. превозните средства, задвижвани от батерии, са представлявали една четвърт от всички продажби на автомобили в световен мащаб.

Намаляващи разходи

Намалените разходи ускориха навлизането на литиеви батерии, но също така разкриват някои предизвикателства относно дългосрочната жизнеспособност на пазара.

През 2024 г. средните цени на батериите са намалели с 8%, главно заради производствената ефективност и интензивната конкуренция между производителите. Цените на системите за съхранение на енергия междувременно паднаха до една трета от нивата си от 2020 г., което прави батериите конкурентни на газовите централи на определени пазари.

Тези намаления обаче имат ясни географски последици.

МАЕ установява, че китайските батерии се продават на цени приблизително 30% по-ниски от американските аналози и са 35% по-евтини от европейските.

Освен това, литиево-желязо-фосфатните батерии (LFP) бележат над 15% ценови спад, докато богатите на никел алтернативи отбелязаха намаление под 5%.

Следователно, LFP батериите сега струват с 40% по-малко от никел-манган-кобалтовите варианти и доминират над половината от пазара на електромобили, като делът им при системите за съхранение на енергия надхвърля 90%.

Все пак МАЕ предупреждава, че тези намалени цени биха могли да се окажат неустойчиви, тъй като много производители работят на загуба.

Доминацията на Китай в производството

Китай е произвел над 80% от всички батерии през 2024 г., като китайските, южнокорейски и японски компании са отговорни за почти цялото световно производство на батерийни клетки през 2024 г.

Европейският съюз (ЕС) и САЩ допринасят с малко към пазара, като двете страни внасят по-голямата част от компонентите си от Китай, което показва, че зависимостта обхваща цялата верига на доставки.

МАЕ съобщава, че 70% от електрическите превозни средства, произведени извън Китай, съдържат батерии или компоненти, получени от китайски доставчици, докато над 90% от системите за съхранение на енергия в световен мащаб разчитат на LFP клетки, произведени в Китай.

Ограниченията на Пекин върху износа на основни компоненти за батерии, въведени първоначално през 2023 г., подчертават тези уязвимости, като са насочени към най-крехките елементи във веригите на доставка извън Китай.

Производствени разходи

Производственият капацитет в Европа и САЩ нараства. И двата региона привлякоха инвестиции в сектора на батериите през последните три години, използвайки разрастващия се сектор на електромобилите, за да стимулират търсенето. Въпреки това, МАЕ установява, че производствените разходи в ЕС и САЩ могат да надвишават китайските с до 50%.

Възпроизвеждането на ефективността на китайското производство ще изисква години на постоянни инвестиции. Това е така, защото новите производители обикновено генерират много повече материални отпадъци от установените бизнеси, което прави рентабилността предизвикателство, докато процесите не се развият напълно.

МАЕ заявява, че регионите без индустриални основи ще се нуждаят от търпелив капитал и сътрудничество с опитни производители, за да постигнат глобална конкурентоспособност.