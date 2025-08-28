Американските компании за батерии се насочват към сделки в чужбина

Американските компании за батерии все по-често търсят нови производствени възможности отвъд граница на фона на намаляващата федерална подкрепа за чисти технологии, пише Wall Street Journal.

Group14, производител на материали за силициеви батерии, базиран в Сиатъл, заяви, че е приключил кръг на финансиране на стойност 463 млн. долара, воден от южнокорейския конгломерат SK Inc. Като част от тази сделка, Group14 ще поеме директен контрол върху производството на силициев материал за батерии на компанията в Южна Корея, като преди това притежаваше 25% дял в съвместното предприятие.

На фона на търговските спорове между държавите компаниите ще трябва да се съсредоточат върху изграждането на фабрики на пазарите, където възнамеряват да продават, коментира Рик Любе, главен изпълнителен директор на Group14. „Ако наистина искаме да имаме директен достъп до Азия, трябва да контролираме изцяло производството в Азия“, добавя той.

По думите му около 90% от производството на батерии е „на четиричасов полет от нашата фабрика в Азия, което ни дава директен достъп и по-голямо глобално присъствие“.

Проектите за чиста енергия, ръководени от администрацията на предишния американски президент Джо Байдън, тънат в несигурност тази година. Повишаването на митата, промените в данъчната политика и съкращенията на субсидиите разтърсиха компаниите, коствайки хиляди работни места, особено в региони, които гласуваха за президента Доналд Тръмп.

Group14, например, беше принудена да отложи откриването на съоръжението си в Моузес Лейк, щата Вашингтон, поради търговската несигурност и въпросителните относно това дали завод за производство на силиций ще получи публично финансиране.

В резултат на това компании като Group14 сега търсят повече възможности в чужбина. Те се насочват към места като Южна Корея и Европа, където търсенето на батерии остава силно, особено за електрически превозни средства и съхранение на енергия от електропреносната мрежа.

Любе казва, че производството в Южна Корея е по-бързо, отколкото в завода в САЩ, отчасти поради несигурността в страната, а също и поради много по-силното търсене на батерии на азиатските пазари. Group14 започва да произвежда материала за батерии в Южна Корея преди година. Компанията има за цел да започне производство в завода си в Моузес Лейк следващата година, което е закъснение с повече от 6 месеца спрямо първоначалните прогнози. Компанията също така разглежда локации в Европа с идеята да създаде завод за батерии там.

„Ако искаме да доставяме на най-големия пазар днес, се нуждаем от директен достъп до този пазар с производство в региона“, посочва Любе.

По-рано този месец калифорнийската Lyten придоби производствените мощности на фалиралия шведски стартъп за батерии Northvolt в Германия и Швеция и заяви, че води преговори и за канадските обекти на компанията.

Northvolt, която имаше споразумение за доставка на литиево-йонни батерии с компании като Volvo и BMW, беше смятана за голямата надежда на Европа в областта на батериите, местен източник на чиста енергия, който да обслужва нарастващото търсене на електрически превозни средства на континента.

Но проблемите с производството и растящият дълг в крайна сметка тласнаха компанията към фалит миналата година. Lyten успя да закупи съоръженията на Northvolt със значителна отстъпка от сумата от 5 млрд. долара, на която бяха оценени преди това.

„Има логика американските компании да търсят инвестиции в материали за батерии другаде“, посочва Томас Кавана, ръководител на отдела за материали за батерии в Argus Media. „Други региони изпреварват САЩ в технологиите и иновациите за батерии благодарение на непредсказуемите политически цикли и потребителския скептицизъм относно електрификацията“, добавя той.

Първоначално Lyten възнамерява да произвежда батерии, базирани на никел, манган и кобалт, които Northvolt планираше да доставя, преди да премине към производство на литиево-серни батерии, за които Lyten твърди, че съхраняват повече енергия в по-малко пространство и са по-евтини за производство. Сред настоящите инвеститори в компанията изпъкват имената на европейския автомобилен гигант Stellantis и американската логистична група FedEx.

„Търсенето на тези клетки не се е променило“, изтъква Кийт Норман, директор по устойчивостта в Lyten. „Те [предишните клиенти на Northvolt] искат европейски клетки и бяха доволни от самата клетка на Northvolt по отношение на нейната производителност. Готовността за работа с нас е много голяма, нивото на интерес е много високо и затова сме уверени, че ще можем да привлечем отново тези клиенти“, добавя Норман.

По думите му компанията, макар че се е насочила и към пазара на електрически превозни средства, ще се стреми да се фокусира върху стационарни батерии, както и върху дронове, тъй като там се наблюдава бърз растеж на търсенето.