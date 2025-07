Производителите на електромобилни батерии са притиснати да намалят емисиите

Доставчиците на батерии за електрически превозни средства, включително BYD Co. и EVE Energy Co., трябва да засилят усилията си за преминаване към чиста енергия в производствените си обекти и да намалят емисиите във веригите на доставка, призова екологичната група „Грийнпийс“.

Прегледът на организацията с нестопанска цел относно емисиите в сектора установява, че седем от общо десет големи производители на литиево-йонни батерии не са обявили ясни цели за напредък в поне една от двете ключови области - приемането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и намаляване на климатичния отпечатък на техните доставчици.

„Използването на електроенергия и снабдяването със суровини са двата най-големи двигателя на емисиите при производството на батерии“, изтъква активистката на „Грийнпийс“ за Източна Азия Ерин Чой. „Липсата на ангажименти поставя под въпрос дали водещите производители на батерии са сериозни по отношение на декарбонизацията“, добавя тя.

Според BloombergNEF използването на батерии в превозни средства и за поддръжка на електрическите мрежи води до намаляване на емисиите в транспорта и енергетиката – два сектора, които са от решаващо значение за перспективите на света да постигне целите за въглеродна неутралност. Въпреки това, производителите на технологии трябва да ограничат въздействието върху климата на собствените си индустрии.

Най-големите производители на батерии в света. Графика: Bloomberg

Много водещи доставчици на батерии разполагат с центрове за производство на батерии в Китай и Полша, където енергийните системи са силно зависими от изкопаемите горива. „Осигуряването на зелена енергия е най-ефективният лост за производителите на батерии да отделят производството от въглеродно интензивните мрежи“, подчертава „Грийнпийс“.

Групата изтъква, че производителите трябва да определят специфични цели за намаляване на емисиите и крайни срокове за доставчиците на материали с въглероден отпечатък, както и да предложат по-голяма прозрачност при представянето и отчитането на напредъка около тези цели.

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), най-големият производител на батерии в света, който снабдява автомобилни концерни като Tesla Inc., Volkswagen AG и Ford Motor Co., е сред производителите, въвели по-строги климатични политики, изтъкват от „Грийнпийс“.

CATL вече съобщи, че преките емисии от производствената си дейност са се увеличили с приблизително 5% за миналата година спрямо 2023 г., като производството се е увеличило с почти една трета. CATL предлага стимули на доставчици, които намаляват емисиите.