S&P 500 и Nasdaq записаха трета поредна печеливша сесия

S&P 500 и Nasdaq Composite отбелязаха лек ръст в четвъртък, а инвеститорите се подготвят за решението на Федералния резерв за лихвите следващата седмица, пише CNBC.

Широкият измерител добави 0,11% и завърши на ниво от 6857,12 пункта, а технологичният показател Nasdaq Composite напредна само с 0,22% до 23 505,14 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 31,96 пункта и приключи сесията на ниво от 47 850,94 пункта.

Доходността по облигациите се повиши, а биткойнът продължи с разпродажбите, като отписа 0,5%. Криптовалутата поевтиня до под 85 хил. долара в понеделник, като достигна най-ниското си ниво от март насам. Но токенът се възстанови рано във вторник и продължи да се търгува над границата от 90 хил. долара през седмицата, като предложи известна надежда на криптоинвеститорите.

Инвеститорите насочиха вниманието си към данните на агенцията за наемане на работа Challenger, Gray & Christmas, които показаха, че обявените съкращения на работни места през ноември от американските работодатели са надхвърлили 1 млн. за годината, тъй като корпоративното преструктуриране, изкуственият интелект и митата са спомогнали за намаляване на работните места. В сряда данните на ADP показаха изненадващ спад на работните места в частния сектор.