Заплахите в Черно море повишават застраховките "военен риск" за собствениците на кораби

Разходите за застраховки „военен риск“ за кораби, плаващи към Черно море, отново са се повишили, като застрахователните компании преразглеждат полиците ежедневно, тъй като конфликтът в Украйна обхваща и морските пътища, съобщиха в четвъртък петима източници от корабната индустрия, цитирани от Ройтерс.

Черно море е от ключово значение за транспортирането на зърно, петрол и петролни продукти. Водите му се споделят от България, Грузия, Румъния и Турция, както и от Русия и Украйна.

В сряда турският външен министър Хакан Фидан заяви, че атаките срещу танкери, свързани с Русия, в Черно море през последните дни са застрашили безопасността на всички в региона и са показали, че обхватът на войната в Украйна се разширява.

Корабите, плаващи към руски или украински пристанища в Черно море или терминали около Азовско море, изискват допълнителна застраховта срещу военни рискове, обикновено за период от седем дни.

Путин заплашва да прекъсне достъпа на Украйна до морето

Преди застрахователите разглеждаха условията на застраховката „военен риск“ на всеки 48 часа, но последните събития са наложили ежедневни преразглеждания, посочват източниците.

Руският президент Владимир Путин заплаши във вторник да прекъсне достъпа на Украйна до морето в отговор на атаките срещу танкери и допълни, че Москва ще предприеме мерки срещу танкери на страни, които са помогнали на Украйна.

Разликата в разходите за застраховка срещу военни рискове за руските и украинските пристанища е намаляла през последните два дни. Преди това руските пристанища изисквали по-високи премии, съобщават източниците.

Разходите за застраховка срещу военни рискове за някои пристанища са били оценени на между 0,6% и 1% от стойността на кораба през изминалия ден от някои застрахователи, което е увеличение спрямо 0,4-0,6% миналата седмица, допълват те.

Ставките от 1% биха били най-високите от края на 2023 г., макар че все пак остават под връхната стойност от 2% за Червено море в разгара на атаките на йеменските хути през 2024 г., показват пазарните оценки.

Малките увеличения означават десетки хиляди долари допълнителни ежедневни разходи само за застраховка.

Един от вариантите, който застрахователите може да обмислят, е да отменят изцяло покритието, въпреки че все още няма признаци това да се случи, уточняват източниците.

Допълнителните военни премии вероятно ще се увеличат, „ако реториката на Русия се превърне в атаки срещу корабоплаването в Черно море“, казва Маркъс Бейкър, глобален лидер в морското застраховане в застрахователния брокер Marsh.

„Може да видим и разширяване на зоната на възприемания повишен риск, ако се случат нови атаки срещу турското корабоплаване по-близо до Турция“, допълва той.

В усилия да гарантира непрекъснатите потоци на енергия Турция призова Русия, Украйна и всички други страни, да не включват енергийната инфраструктура в конфликта си.

Украйна, която атакува руския износ на петрол, докато Москва бомбардира украинската електропреносна мрежа, пое отговорност за атака срещу два руски танкера, пътуващи към руско пристанище миналата седмица. Но Киев отрече връзка с инцидент във вторник, при който танкер под руски флаг, натоварен със слънчогледово масло, съобщи, че е бил атакуван от дрон.

„Нивото на заплаха за танкерите, акостиращи на руски и на украински пристанища, значително се повиши“, заяви британската компания за морска сигурност Ambrey в четвъртък и добави, че корабните компании трябва да изискват инспекции на корпуса за наличие на магнитни мини след акостиране в руски пристанища.