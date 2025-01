Застраховките за корабоплаване през рискови зони отварят нишов пазар за нови компании

Без специализирания пазар на застраховки срещу военни рискове въздействието върху жизненоважни морски търговски пътища щеше да бъде много по-голямо, според експерт

Докато конфликти бушуват в Близкия изток и Украйна, превозът на стоки става все по-опасен, като океаните са осеяни с най-много рискови зони от поне две десетилетия. Червено море и Черно море са жизненоважни пътища за нефт, въглища и зърно и някои от тези основни продукти биха останали в пристанищата без застраховка срещу военни действия.

В безлични офис сгради в Лондон обаче ниша на застрахователния пазар подкрепя търговия със стоки, транспортирани през някои от най-опасните води в света, на стойност милиарди долари, пише Bloomberg.

Графика: Bloomberg

Застраховките за корабоплаване се предлагат в Лондон от края на XVII век. Бизнесът с продажбата на военни обезпечения достига нови висоти, тъй като възстановяването на търговията след пандемията попадна в капана на геополитическото напрежение и постоянното пиратство.

Представители на индустрията изчисляват, че премиите могат да генерират до 1 млрд. долара годишно.

„Без специализирания пазар на застраховки срещу военни рискове въздействието върху жизненоважни морски търговски пътища щеше да бъде много по-голямо, отколкото сме виждали“, казва Крис Годард, основател и главен изпълнителен директор на Vessel Protect, един от най-големите застрахователи в този сегмент.

Неговата компания е една от поне петте фирми, известни като управляващи генерални агенти или MGA, които се конкурират с установени компании на пазара. Те предлагат покритие за опасни пътувания с премии, които могат да им спечелят милиони, ако плавателните съдове стигнат безопасно до местоназначението си.

„Нашият собствен растеж и постигането на пазарен дял от излизането ни на пазара надмина очакванията ни“, казва Годард за компанията, която основава преди четири години в хола си по време на блокадите заради Covid-19.

В един момент Vessel Protect застрахова почти една трета от корабите със зърно, плаващи от Украйна, казва той. Това покритие е помогнало за поддържането на поток от товари на стойност около 150 млрд. долара през Червено море и Черно море през първата половина на 2024 г. Това се равнява на повече от 830 милиона долара на ден.

Navium Marine Ltd., Ai Marine Risk Ltd., Clearwater UW Ltd. и K2 Rubicon Specialty стартират дейност през последните години. Освен че осигуряват защита срещу военни действия, тези организации предлагат и застраховка за други аспекти от пътуването, независимо дали става дума за стойността на самия кораб, товара или заплахи като отвличания на членове на екипажа. Техните лидери са хора с различен опит – от брокерство до военно разузнаване.

Главен изпълнителен директор на Navium е ветеранът на Lloyd Клайв Уошбърн, който казва пред подкаста The Voice of Insurance, че провежда срещи в стаи, кръстени на жени пирати. Той отхвърля молба на агенцията за интервю.

„Има значителен ръст в броя на новите доставчици на морско застрахователно покритие през последните години, особено в пространството на MGA“, казва Луиз Невил, британски главен изпълнителен директор на морския, карго и логистичния бизнес в Marsh & McLennan Co., най-големия застрахователен брокер в света.

Корабособствениците търсят покритие за плаване в множество води, смятани за опасни, включително Гвинейския залив, Персийския залив и повече от 20 хил. мили от руското крайбрежие.

Повечето морски застраховки работят по същия начин като покритието за къща или кола, като полицата се подновява ежегодно. Стандартната защита е спряна във военните зони, така че корабособствениците купуват отделна рискова полица. Тя обикновено е в сила за седем дни, но може да продължи и по-дълго.

Собствениците на плавателни съдове, които решат да се откажат от такава застраховка поради допълнителните разходи, може да се наложи да плащат повече за незастраховани загуби, казва Кристина Серебрякова, брокер на селскостопански стоки в базираната в Киев Atria Brokers, която често работи с търговци, доставящи зърно от Украйна.

Застрахователите на практика правят залози за това колко е вероятно корабът да стане жертва на войната, като често използват просто изчисление: колко кораба плават през тази зона и колко от тях са претърпели щети наскоро.

Има повече от 100 инцидента, откакто йеменските бунтовници хуси започнаха атаките си в Червено море през 2023 г. Най-малко четирима членове на екипажи бяха убити, а кораби претърпяха щети от ударите и бяха подпалени от ракети. Един танкер, ударен от подкрепяните от Иран екстремисти, горя повече от четири седмици, преди да бъде изтеглен от военноморските сили на Европейския съюз.

Графика: Bloomberg

Друг кораб, Tutor, беше потопен от дрон през юни 2024 г. Той е с приблизителна стойност от около 37 млн. долара, според Clarkson Research Services Ltd., което подчертава сумите, за които застрахователите могат да увиснат.

Разширяването на пазара обаче не се ограничава само до нови играчи. NorthStandard Ltd. – вторият по големина доставчик в света на застраховки срещу бедствия като петролни разливи, планира да развие няколко бизнес линии, включително военно покритие.

Marsh & McLennan изчислява, че премиите за военен риск в Лондон възлизат общо на около 500 млн. паунда (621 млн. долара). Глобалната обща сума може да е по-близо до 1 млрд. долара, според двама застрахователни служители, пожелали анонимност.

„Застраховането улеснява световната търговия; без него нещата не се движат“, казва Нийл Робъртс, ръководител на морския и авиационния отдел в Lloyd’s Market Association и председател на комисията, която определя изброените области за застрахователите. „Военният пазар изпълнява много полезна социална и финансова функция“, добавя той.