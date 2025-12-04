Тръмп проправя пътя за навлизането на ултрамалките японски автомобили в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, очевидно очарован от малките кей автомобили, които е видял по време на неотдавнашната си визита в Япония, проправи пътя за тяхното производство и продажба в САЩ въпреки опасенията, че са твърде малки и бавни, за да се карат безопасно по американските пътища, пише Bloomberg.

Държавният глава призна пред журналисти в Белия дом, че е харесал тези автомобили и би искал да ги види по американските пътища.

„Но не ни е позволено да ги произвеждаме в страната и мисля, че ще се справите много добре с тези коли, така че ще ги одобрим“, заяви той, добавяйки, че е упълномощил министъра на транспорта Шон Дъфи да одобри производството на кей автомобилите.

Въпреки че ултракомпактните превозни средства са много популярни в Азия, те не отговарят на федералните стандарти за нови превозни средства в САЩ.

Закон, който определя вноса на автомобили в САЩ на възраст над 25 години, без значение от това дали превозните средства отговарят на актуалните стандарти, създаде своеобразен култ към тези коли сред американските шофьори. В някои щати обаче кей автомобилите са ограничени до ниски скорости на частни земи, а в други са напълно забранени.

Основното безпокойство е свързано с това, че кей автомобилите са твърде малки и бавни, за да се движат сред тромавите пикапи и SUV-ове, които са широко разпространени по американските пътища.

„Причината японските производители на автомобили да не произвеждат или продават кей автомобили в САЩ е липсата на тяхното бизнес реализиране“, изтъка автомобилният анализатор на Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида.

Пазарът съществува, но остава нишов, посочва още той.

Кей автомобилите, които са пригодени за тесните японски пътища и предлагани на цена, която съответства на размера им, представляват около една трета от всички продажби на нови автомобили в Япония.

Терминът "кей" се отнася до категория автомобили, произведени в Япония, които трябва да отговарят на определени правила както по отношение на размера, така и по отношение на мощността. Кей автомобилът трябва да е дълъг не повече от 3,4 метра и широк не повече от 1,48 метра, с двигател, който не надвишава 64 к.с. мощност и максимален работен обем от 660 куб. см.

В отговор на последната заповед на Тръмп Дъфи заяви, че неговото министерство е „разчистило терена“ за Toyota Motor Corp. и други компании да произвеждат и продават автомобили в САЩ, които са „по-малки и по-икономични по отношение на горивото“.

Говорител на Toyota е отказал коментар.

Привидната подкрепа на Тръмп за кей автомобилите е поредният случай на използване на леките коли като геополитическа разменна монета между САЩ и Япония.

Автомобилите бяха основен въпрос в търговските преговори между САЩ и Япония по-рано тази година, но те се превърнаха в полезен лост, когато Япония сподели идеята за внос и продажба на американски автомобили. Макар че перспективата за продажба на произведени в САЩ пикапи в Япония звучи странно, тя резонира с Тръмп, както и с идеята Toyota и Honda да внасят някои от сглобените в САЩ автомобили в Япония.

Навлизане на малките коли в други региони

Според председателя на Stellantis Джон Елкан, кей автомобилите могат да помогнат на Европа да възстанови изгубените си позиции на световния автомобилен пазар. Той бе категоричен, че големите автомобилни производители от Италия, Германия, Франция и Испания са наясно как могат да използват регулациите в ЕС и могат да създадат нова категория автомобили, при това електрически, които биха били полезни за околната среда.

Все пак ниската цена, сама по себе си, не е достатъчна, за да убеди шофьорите да купуват особено малки модели като европейски кей автомобили. Освен това трябва да се приеме законодателство, което да насърчи разпространението им.