Тръмп въведе мита върху вноса на камиони и автобуси в САЩ

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи 25% мита върху вноса на средно- и тежкотоварни камиони и части, както и 10% мито върху автобусите, като същевременно удължи отсрочката относно налозите, свързани с американските автомобилни производители, съобщава Bloomberg.

Тръмп подписа прокламация, с която от 1 ноември ще бъдат въведени мита върху камионите и автобусите.

Директивата също така удължава до 2030 г. отсрочката, която Тръмп предостави на автомобилните компании, които произвеждат и продават сглобени автомобили в САЩ, и дава началото на разгръщането на планове за прилагане на същата компенсация за митата за камионите.

Вносът на камиони, който отговаря на условията за облекчение съгласно търговското споразумение между САЩ и Канада и Мексико, ще бъде освободен от такси, но не и този на автобуси, изтъкват представители на правителството по време на брифинг.

Администрацията също така създава допълнително изключение за компании, които произвеждат двигатели за леки превозни средства, както и за средно- и тежкотоварни камиони в САЩ, което ще бъде по модела на съществуващата компенсационна програма за завършени превозни средства, но няма да влезе в сила веднага.

Решенията подчертават опита за намиране на баланс от страна на Тръмп, докато той се стреми да прекрои световните търговски потоци и да съживи местното производство. Тръмп използва мита, за да санкционира вноса и да стимулира местното производство и работните места. Но производителите разчитат на глобалните вериги на доставки, за да произвеждат своите крайни продукти в САЩ.

Някои производители на камиони лобираха за намаления в таксите, а други заинтересовани страни предупредиха за потенциала на всеобхватните мита да доведат до по-високи разходи ю, което би могло да се отрази и на строителната и корабоплавателната индустрия.

Съгласно мярката за облекчаване на автоматичните мита, производителите могат да поискат компенсация в размер на 3,75% от стойността на своите произведени в Америка автомобили, което има за цел да помогне за намаляване на разходите около въведените 25% мита върху вносните части и да даде време за пренасочване на веригите на доставки към страната.