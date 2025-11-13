IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Родителите на деца до 12 години ще могат да работят дистанционно през лятната ваканция

Законопроектът за изменение на Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева и група народни представители, беше одобрен единодушно на първо четене

21:36 | 13.11.25 г.
Снимка: БГНЕС, архив
Парламентът прие на първо четене родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да работят на непълно работно време или от разстояние през лятната ваканция на децата. Законопроектът за изменение на Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, беше одобрен единодушно със 181 гласа "за". 

В момента в Кодекса на труда има възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С настоящото предложение се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години, но само през лятната ваканция. 

При представянето на законопроекта Деница Сачева отбеляза, че средното ниво за ЕС на жени между 20 до 49 години с деца, които работят от вкъщи, е 27,7%. На първо място е Нидерландия, където почти 50% от заетите жени с деца работят от вкъщи, в Швеция е 46%, в Дания - 42%, посочи тя.

"Равнищата в страни с икономики, сходни на нашата, също са по-високи от България, в Хърватска е 14,6%, в Гърция - 8,8%, в Румъния - 4,8%. България е на последно място с 3,6% и има нужда от сериозен експертен и политически дебат", подчерта Сачева.   

Депутатите отхвърлиха законопроекта за изменение на Кодекса на труда, внесен от Елисавета Белобрадова от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и група народни представители. Измененията предвиждаха натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска по майчинство да може да се ползва почасово от работника или служителя за водене и/или вземане на дете до 12 г. от и до детска градина или училище.

Отхвърлен беше и законопроектът на Венко Сабрутев (ПП-ДБ) и група народни представители, с който се предлагаше да се създаде възможност полагащият се отпуск по бащинство в размер на 15 дни да бъде използван според конкретните нужди на всяко семейство – да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето, като се премахва изискването да се използва само наведнъж след изписване на детето.

Последна актуализация: 21:36 | 13.11.25 г.
