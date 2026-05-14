ЕС обмисля складиране на торове и облекчения за фермерите заради войната в Близкия изток

Европейският съюз (ЕС) обмисля складирането на торове и предоставянето на облекчения на земеделските производители като част от мерки, насочени към справяне с нарастващите разходи, причинени от конфликта в Близкия изток, съобщава Bloomberg.

Европейската комисия (ЕК) трябва да представи стратегия за торовете през следващата седмица, след като секторът отбеляза втори рязък скок на цените за по-малко от пет години. Блокът зависи силно от вноса на природен газ и амоняк за производството на торове, а постоянно високите цени на енергоносителите повишават производствените разходи.

Скокът на цените рискува да принуди земеделските производители да намалят употребата на торове. Това заплашва да подкопае качеството на реколтата и добивите, казва се в проект, видян от Bloomberg News. Докато земеделските производители в Европа до голяма степен си осигуриха доставки на торове за пролетната сеитба, има въпроси относно доставките за зимното торене.

„За да се осигури незабавна ликвидност и да се поддържа селскостопанското производство, е необходимо да се осигури целенасочена изключителна подкрепа за най-засегнатите европейски земеделски производители чрез съществуващите кризисни инструменти“, казва се в документа, видян от Bloomberg. „Комисията бързо ще предложи да мобилизира бюджета на ЕС, за да увеличи селскостопанския резерв със значителна сума и да облекчи земеделските производители", добавя се в документа.

Комисията отказа.ва коментар, което е в съответствие с дългогодишната политика на институцията да не коментира проектодокументи.

Фермерите по целия свят са подложени на натиск заради резкия ръст на цените на енергоизточниците и торовете. Цените на карбамида, най-широко разпространеният азотен тор, се повишават с над 65% от края на февруари, тъй като конфликтът спря доставките от Персийския залив.

През април цените на азотните торове в ЕС скочиха с 40% спрямо нивата, наблюдавани през декември, съобщават от Комисията. Тя планира да следи развитието на европейските и световните пазари на торове, като е готова да обмисли нови търговски мерки за подобряване на достъпа до торове „от по-широк кръг доставчици“.

Комисията обмисля оценка на възможността за складиране на ключови торове и суровини, включително сезонни или минимални запаси и съвместно снабдяване.

Стратегията на ЕС включва и опция за краткосрочни стъпки, които да позволят използването на това, което остава след разграждането на хранителни отпадъци, оборски тор или други органични отпадъци от бактерии по време на процеса на производство на биогаз.

За да отговори на опасенията на производителите на торове, ЕС иска да вземе предвид специфичното положение на веригата за създаване на стойност по време на предстоящия преглед на системата за търговия с емисии на блока. Според документа, вариантите ще включват по-бавно премахване на безплатните квоти за сектора, при условие че се увеличи производството на органични, кръгови или нисковъглеродни торове.