Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Ормузкият проток - критична точка и за търговията с торове и земеделието

Затварянето на пролива може да има сериозни последици за селското стопанство и храните, като най-уязвимите страни са Бразилия и Индия

11:20 | 02.03.26 г. 3
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Затварянето на Ормузкия проток от Иран се разглежда през призмата на пазарите на петрол и втечнен природен газ и – оттам, преките и косвени ефекти върху икономиката. Водният път обаче е критична точка не само в глобалната енергетика, а и за производството и търговията с торове и съответно за земеделието и храните.  

Около една трета от световните търговски потоци на торове преминават през Ормузкия проток – единственият воден път за износа от региона на Персийския залив, известен още и като „водната магистрала на хранителните вещества“. При азотните торове този дял достига 40-50%.

Обединените арабски емирства (ОАЕ), Катар, Кувейт и Бахрейн нямат алтернативен път за износ и дори частично прекъсване на плаването в региона може да има сериозни последици за световните пазари на торове. Саудитска Арабия разполага с ограничен капацитет за сухопътни превози до пристанищата на Червено море.

В средата на 2025 г., когато Израел и САЩ бомбардираха ядрените съоръжения на Иран, иранският парламент направи изявление, в което заплаши да ограничи преминаването по водния път в отговор на военен натиск. Тогава застрахователите на танкери започнаха да прилагат премии за военен риск до 0,3% от стойността на кораба на пътуване в сравнение с почти нула допреди това, според данни за пазара на корабоплаване, цитирани от Lloyd's List.

Главният изпълнителен директор на Maersk Винсент Клерк коментира тогава пред Bloomberg, че дори без физическо затваряне на пролива несигурността се трансформира директно в по-високи разходи за превоз и по-дълги срокове за доставка.

Най-уязвимите икономики

Според анализ на Rabobank Бразилия и Индия са най-уязвими на криза предвид концентрацията на държави износителки на азотни торове в региона на Персийския залив. Почти един на всеки два тона глобално търгуван карбамид преминава през води, които са на практика блокирани за плаване заради конфликта. Иран, Катар, ОАЕ, Бахрейн и Саудитска Арабия са водещи износители, заедно с Оман, който не е толкова засегнат от конфликта заради географското му местоположение. По информация на Kpler иранските производители са спрели производството на карбамид и амоняк.

При пълно затваряне на Ормузкия проток цените на карбамида в Бразилия биха могли да скочат с над 100% в рамките на три месеца, а в Индия – с 80%, според изчисления на банката. Комбинираното търсене на вносен карбамид на двете страни надхвърля 15 млн. метрични тона годишно.

Бразилия вече изостава от графика си за внос на карбамид за предстоящата реколта от царевица, което увеличава вероятността от местни шокове в достъпността и намаляване на търсенето, според материал на thesupplychainer.com. Непосредствената нестабилност съвпада със сезонните пикове на вноса в Бразилия и Индия, в която може да има смекчаване на краткосрочното въздействие заради субсидиите за торове.

Последна актуализация: 11:20 | 02.03.26 г.
кризата в Иран кризата в Близкия изток торове производство на торове износ на торове Персийски залив Ормузки проток
3
rate up comment 2 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 48 минути
Няма нужда от паника и скубане на коси п9 нероден Петко, "затварянето" ще приключи точно за 2 дни.
2
rate up comment 3 rate down comment 1
гъбко
преди 1 час
Ще има още бум-бум по ирански карабли ... :))) ... На всчики е ясно , че един , два , три ... дори 100 шахеда нищо не могат да постигнат с удари по рафинерии и кладенци в заливЪТ . Това ще задържи ли аятоласите на власт ?! Хамериканците и израелците ще унищожат всякаква военна иранска инфраструктура около протокът , пристанища , ще започнат да посягат и на вътрешната ... Това ли искат ?! Да се включат въоръжените до зъби кувейтци и саудитци ?! Те само това чакат ...
1
rate up comment 4 rate down comment 0
гъбко
преди 1 час
Мдаа ... войната иде все по-близо и по-близо , Одеса е на 390км от нас , а Кипър на около 1200км . Наш'та главнокомандваща вероятно е разтворила картите на бюрото и чертае бъдещите схеми и ходове ... :)))
