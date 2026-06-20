Как ястребовата политика на централните банки влияе на пазарите на акции?

Завоят в паричната политика на водещите централни банки предполага, че централните банкери дават приоритет на борбата с инфлацията. Това може да отслаби ликвидната подкрепа за бичия пазар на акции, според анализатори от Barclays, цитирани от Investing.com.

През последните дни редица големи световни централни банки взеха решения за лихвените проценти, като техни представители изтъкваха ценовия натиск, свързан с войната в Иран, като ключов двигател зад калибрирането на разходите по заемите.

Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши лихвените проценти за първи път от 2023 г. насам, последвана от Японската централна банка, която увеличи лихвите до най-високото им ниво от 1995 г. И двете институции се мотивираха с енергийния шок, предизвикан от затварянето на Ормузкия проток, който води до по-широко ускорение на инфлацията.

Тази седмица Федералният резерв на САЩ запази лихвените проценти непроменени, но девет от членовете на най-наблюдаваната централна банка в света прогнозираха повишения по-късно тази година в сравнение с нито един в предишната прогноза, публикувана през март.

Първото изявление на новия управител на Фед Кевин Уорш също изрично споменава желанието за постигане на „ценова стабилност“. Той се отказа да споменава осигуряването на максимална заетост, другият традиционен политически мандат на американската централна банка.

Английската централна банка също остави лихвените проценти непроменени в четвъртък. Институцията запазва ястребовите си пристрастия въпреки по-слабите скорошни данни за инфлацията и пазара на труда, казват анализаторите на Barclays.

Тези действия демонстрират „ясна промяна в глобалния фон на паричната политика“, казват анализаторите от банката в бележка.

„След продължителен период на синхронизирано намаляване на лихвените проценти в целия западен свят, попътният вятър от облекчаването на паричната политика е зад гърба ни. В същото време несигурността около реакционната функция на централните банки, особено балансът между рисковете пред растежа и инфлацията, може да допринесе за по-висока волатилност на пазара на облигации“, твърдят те.

От решаващо значение е, че ако Федералният резерв по-специално се насочи „по-решително“ към акцентиране върху инфлацията и поднови затягането на паричната политика, „това ще започне да свива ликвидността и да отслабва ключов стълб на подкрепа, който е в основата на бичите доходности на фондовия пазар през последните две години“, отбелязват анализаторите.

Въпреки че това не е техният „базов сценарий“, това е „риск, който трябва да се наблюдава, подчертават те.

Подписването на временно мирно споразумение между САЩ и Иран е „добре дошло облекчение“ за инвеститорите заради понижението на цените на петрола. Това поне частично успокоява някои страхове за ускорението на цените.

Пазарите сега се съсредоточават върху повторното отваряне на Ормузкия проток, жизненоважен воден път за една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, блокиран през голяма част от конфликта в Близкия изток. Последните данни показват, че корабоплаването се възстановява бавно.

Стратези предупреждават обаче, че ще отнеме време, преди потоците да се възстановят до нивата си отпреди войната. Иран междувременно предупреди, че пак затваря пролива заради продължаващите военни действия на Израел срещу подкрепяната от Техеран групировка „Хизбула“ в Ливан.

„От регионална гледна точка, потенциално по-добрите макроикономически перспективи [за втората половина на годината] би трябвало да са в подкрепа на [от началото на годината] изоставащите пазари като Европа, което ще ни накара да затворим позициите си под очакванията в региона, особено като се има предвид, че позиционирането все още е насочено към САЩ с преобладаващо технологично/полусредно ниво. На секторно ниво, тъй като по-ниските цени на петрола повишават потребителското доверие, съотношението риск-възнаграждение за някои потребителски циклични продукти, най-вече за луксозните, би трябвало да се подобри“, казват анализаторите на Barclays.