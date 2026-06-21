Мазе в Париж показва бъдещето на войната с дронове

В парижки офис в подземие, който би могъл да принадлежи на който и да е от множеството модерни софтуерни стартъпи, предприемачът Адриен Кантер отваря кашон с ключов елемент от съвременната война – прехващач на дронове. С размерите на настолна лампа, той използва софтуер за изкуствен интелект и радар, за да засича, улява и унищожава военни дронове, пише Лионел Лоран в статия за Bloomberg.

Той далеч не е толкова бляскав като най-модерния американски изтребител за сто милиона долара, но този нови вид военна техника придобива съществено значение за опитите на Европа да се откъсне от американските оръжия. По-важното е, че това е бъдещето на противовъздушната отбрана във времена, в които евтини дронове отнемат човешки животи в Украйна, поразяват инфраструктурата в Персийския залив и нахлуват във въздушното пространство на балтийските страни.

Стартъпът на Кантер Alta Ares, който в четвъртък обяви, че е набрал финансиране за 50 млн. евро, е една от няколкото европейски компании, които се стремят да се възползват от жестокия икоонмически дисбаланс зад днешните войни. Дроновете за еднопосочни атаки като иранските „Шахед“ струват около 20 хил.-50 хил. долара, но отбраната срещу тях изисква изстрелването на ракети за милиони. Тази асиметрия в разходите е неустойчива. Тя провокира масови удари с дронове, които нанасят щети и убиват или изчерпват ресурсите. Обединените арабски емирства са прехванали над 1000 дрона, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран в края на февруари.

Атакуващите дронове като руските „Геран“ стават все по-добри при преодоляването на големи разстояния и при маневри за изплъзване, което означава, че прехващачите трябва постоянно да се усъвършенстват. Alta Ares е добавила нови характеристики като турбореактивна тяга в допълнение към системата за засичане с изкуствен интелект.

„При прехващането не става въпрос за намиране на Светия Граал, а за изграждане на многослойна отбрана“, казва Джак Де Сантис, бивш пилот на дрон и основател на американската компания в областта на отбранителните технологии Omira Systems. Когато се опитваш да намалиш разходите, има компромиси, включително с летателното време, компонентите и прецизния контрол, допълва той.

Спешната необходимост на Европа от превъоръжаване в отговор на заплахите на американския президент Доналд Тръмп и сближаването му с Владимир Путин подсилва инвестиционния интерес към тези компании. Конкурентът на Кантер, базираната в Париж компания Harmattan AI, набра средства от Dassault Aviation и други инвеститори при оценка от 1,4 млрд. долара тази година.

Наблюдава се и подем в дейността по сливания и придобивания на компании от отбранителния сектор на Стария континент, като по данни на правната кантора White & Case броят на сделките почти се е удвоил миналата година до 24. Те са били повече, отколкото в САЩ. Стремежът на континента да разчита само на себе си означава допълнителни инвестиции особено в дронове, казва Кантер, предвид развитието на войната в Украйна и Персийския залив. „Европа е на кръстопът... САЩ ни казват че сме сами“, отбелязва Кантер.

Причина за надежда се намира на хиляди километри от Париж, в Украйна, където много от тези стартъпи са натрупали опит. Както писа колегата ми Марк Чемпиън, страната е световен лидер в отбраната с дронове и е тестова площадка за сектора. Alta Ares се поучила от неуспехите при разгръщането на оборудването си на бойното поле там и в крайна сметка достигнала ефективнот от около 70% при свалянето на руски дронове. Компаниите, които привличат инвеститорски интерес, са тези с таланти в областта на изкуствения интелект, доказан успех в реалния свят, евтини компоненти и обещанието за мащабно производство.

Икономика на дроновете – Украйна е водеща и се превърна в тестова площадка за евтино прехващане. Графика: Bloomberg LP

Друг положителен момент е, че Близкият изток се сближава с европейските доставчици на отбранителни технологии. Монархиите от Персийския залив не искаха войната на САЩ и Израел срещу Иран и сега са принудени да се приспособят към намаляващите доставки на отбранителни оръжия от САЩ, както и към режима в Техеран, окуражен от способността си да се противопостави на Тръмп. Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ подписаха споразумения за дронове с Украйна и се обърнаха към южнокорейската противоракетна отбрана и евтините британски ракети, за да попълнят запасите си, въпреки че част от технологиите може да не се вписват лесно в географията на Близкия изток.

Франция тества редица прехващачи, включително модели на Alta Ares в ОАЕ, където разполага с военноморски и военновъздушни бази, които са били мишени на Иран. „Тъй като икономиките от Персийския залив се стремят да инвестират повече в отбрана, а Европа се стреми да увеличи местното производство на оръжия, и двете страни имат основания да работят заедно“, казва Джузепе Спатафора от Института за изследвания в областта на сигурността на Европейския съюз.

Както винаги с Европа има основания за укротяване на оптимизма. Военните действия с дронове се развиват бързо, а това не се вписва лесно в традиционно тромавата система за обществени поръчки в областта на отбраната. Затрудненията пред мащабното производство са болезнено видими, като Украйна произвежда милиони дронове годишно, докато европейският капацитет е далеч под това ниво.

Контролът на Китай върху критичните суровини и готовността му да ограничава доставките им по политически причини също означава, че надпреварата в областта на дроновете се оскъпява. Прекомерната бюрокрация и политическото нежелание да се заложи на реиндустриализацията са сериозни препятствия пред европейските компании за отбранителни технологии.

Положителна стъпка може да бъде интегрирането на новите гъвкави стартъпи за дронове в установените вериги за доставки, доминирани от най-големите компании в областта на отбраната в Европа. Това може да се направи чрез договори, които предоставят подкрепа за мащабно производство и партньорства за износ. Това усилие си заслужава. Един век след войните, доминирани от изтребители, които доведоха до възхода на Dassault и компаниите, които в крайна сметка влязоха в състава на Airbus, новата ера на дронове и военни действия с изкуствен интелект ще изискват собствени нови индустриални мрежи.