IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Русия прехвърля разходите за защита от дронове на бизнеса

Москва ще позволи на бизнеса да закупува оръжия за противовъздушна отбрана с голям калибър, като същевременно ще държи системите под свой контрол

11:42 | 09.06.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Julia Kochetova/Bloomberg
Снимка: Julia Kochetova/Bloomberg

Русия прехвърля част от отговорността за защитата на ключови фабрики и инфраструктура върху бизнеса, докато Киев засилва атаките с дронове срещу промишлени предприятия, пристанища и нефтопреработвателни заводи.

Съгласно споразумение министерството на отбраната ще позволи на бизнеса да закупува оръжия за противовъздушна отбрана с голям калибър, като същевременно ще държи системите под свой контрол и ще ги управлява с части от резервисти, посочват пред Bloomberg запознати с въпроса, пожелали анонимност.

Гамата от оборудване ще включва стационарни лафети, зенитни артилерийски системи, радарно и електронно бойно оборудване, съобщи по-рано медията РБК, позовавайки се на свои неидентифицирани източници в министерството на отбраната.

Мярката е факт, след като Украйна засили атаките срещу руската енергийна и друга инфраструктура тази година. Миналия месец дронове бяха изпратени срещу осем от 10-те най-големи рафинерии в Русия, което доведе до най-ниското ниво на дневна преработка на суров петрол от октомври 2009 г. насам и повиши риска от недостиг на гориво в страната, точно когато търсенето заради летните пътувания се увеличава. Производството на торове също е нарушено.

Киев увеличи обхвата на ударите си дълбоко в руския Уралски регион, на около 2000 километра от границата, което накара президента Владимир Путин да призове за по-силна противовъздушна отбрана.

Свързани статии

Големи производители на стоки в обсега на украинските дронове вече са предприели стъпки за защита на своите съоръжения. Някои са се споразумели с Министерството на отбраната да разположат противоракетни системи за противовъздушна отбрана „Панцир“ близо до своите заводи, съобщиха хора от няколко промишлени компании, пожелали също анонимност.

Досега техниката за противовъздушна отбрана не беше нещо, за което компаниите можеха просто да си платят, подобно на електричество или вода.

Александър Шохин, ръководител на най-голямата руска бизнес лобистка група, каза на Путин на 26 май, че компаниите искат достъп до отбранително оборудване, вариращо от стрелково оръжие до оръжия с по-голям калибър, както и системи за електронна отбрана и лазерни системи. Предприятията са готови да финансират защитата си, добави той.

Министерството на отбраната в Москва не е отговорило на искане за коментар.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 11:43 | 09.06.26 г.
икономиката на русия войната в украйна
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 9 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Ето това срам и позор за пиянската армийка оррки. В некадърността си да направи нещо, прехвърла отговорността на друг. Какви смeшници се оказаха тия русни. :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 12 rate down comment 0
гъбко
преди 2 часа
Хаха ... най-милитаризираната държава в света след кимченунландия , върви уверено към още по-голяма милитаризация ... държава в която децата ги приучават от основното училище още на военни порядки , промиват им мозъците , спират достъпа до интернет , вкарват ги по концлагерите из сибир само за носене на бял лист или споменаване на думата война , въвеждат им купони за тунджата , яйцата , пилешкото , олиото , имат режим на токът ... :))) ... прелест в цялото съвършенство на рассийският мир !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още