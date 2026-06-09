Русия прехвърля разходите за защита от дронове на бизнеса

Русия прехвърля част от отговорността за защитата на ключови фабрики и инфраструктура върху бизнеса, докато Киев засилва атаките с дронове срещу промишлени предприятия, пристанища и нефтопреработвателни заводи.

Съгласно споразумение министерството на отбраната ще позволи на бизнеса да закупува оръжия за противовъздушна отбрана с голям калибър, като същевременно ще държи системите под свой контрол и ще ги управлява с части от резервисти, посочват пред Bloomberg запознати с въпроса, пожелали анонимност.

Гамата от оборудване ще включва стационарни лафети, зенитни артилерийски системи, радарно и електронно бойно оборудване, съобщи по-рано медията РБК, позовавайки се на свои неидентифицирани източници в министерството на отбраната.

Мярката е факт, след като Украйна засили атаките срещу руската енергийна и друга инфраструктура тази година. Миналия месец дронове бяха изпратени срещу осем от 10-те най-големи рафинерии в Русия, което доведе до най-ниското ниво на дневна преработка на суров петрол от октомври 2009 г. насам и повиши риска от недостиг на гориво в страната, точно когато търсенето заради летните пътувания се увеличава. Производството на торове също е нарушено.

Киев увеличи обхвата на ударите си дълбоко в руския Уралски регион, на около 2000 километра от границата, което накара президента Владимир Путин да призове за по-силна противовъздушна отбрана.

Големи производители на стоки в обсега на украинските дронове вече са предприели стъпки за защита на своите съоръжения. Някои са се споразумели с Министерството на отбраната да разположат противоракетни системи за противовъздушна отбрана „Панцир“ близо до своите заводи, съобщиха хора от няколко промишлени компании, пожелали също анонимност.

Досега техниката за противовъздушна отбрана не беше нещо, за което компаниите можеха просто да си платят, подобно на електричество или вода.

Александър Шохин, ръководител на най-голямата руска бизнес лобистка група, каза на Путин на 26 май, че компаниите искат достъп до отбранително оборудване, вариращо от стрелково оръжие до оръжия с по-голям калибър, както и системи за електронна отбрана и лазерни системи. Предприятията са готови да финансират защитата си, добави той.

Министерството на отбраната в Москва не е отговорило на искане за коментар.