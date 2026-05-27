Руската централна банка се въоръжава със собствени системи за сваляне на дронове

Руската централна банка и други финансови институции в страната ще могат да отблъскват атаки с дронове със собствени отбранителни системи на фона на продължаващите затруднения на Москва да се пази от украински удари, съобщава CNBC.

Това е възможно след приемането на нов закон в долната камара на руския парламент във вторник, който позволява на персонала в централната банка да носи оръжие и да оперира системи, използвани за сваляне на безпилотни летателни апарати без намесата на специалните части.

Украинската армия все по-често използва далекобойни дронове за атаки, което подлага на изпитание руския капацитет за отбрана на по-широка територия.

Най-голямата руска банка „Сбербанк“, Руската колекторска асоциация – най-голямата колекторска структура в страната, както и Специалните пощенски служби – които пренасят класифицирана и секретна държавна поща, са сред другите институции, които ще могат да отговарят за своите собствени отбранителни дейности, съобщи руската медия РБК.

Служителите ще бъдат „оправомощени да предотвратява оперирането на безпилотни летателни апарати, подводни и надводни плавателни съдове и апарати, безпилотни превозни средства и други автоматизирани безпилотни системи“, се казва в закона, приет от Държавната Дума и цитиран от РБК.

Правото позволява отблъскването на атака срещу защитени обекти или при заплаха от атака срещу служители или други хора, намиращи се в тези обекти.

Атаките могат да бъдат осуетени чрез заглушаване или преобразуване на сигналите за дистанционно управление на дронове, чрез намеса в контролните им панели и повреда или унищожаване на самите апарати.

Русия и Украйна отричат целенасочено да атакуват цивилна инфраструктура в рамките на продължаващата война, започнала през февруари 2022 г. Въпреки това налице са редица случаи на атаки срещу ключова инфраструктура и обекти и в двете страни, които водят помежду си и кибервойна.

Председателят на Комисията по финансовите пазари в Думата Анатолий Аксаков, един от авторите на новия закон, заяви пред РБК Радио, че тези противодронни отбранителни системи ще се намират край ключови обекти и на служителите там ще им бъдат отпускани оръжия.

„Първо, заглушаването ще се използва, за да стане по-трудно за [дроновете] да прихващат и атакуват съответните цели… Плюс това, ние също така ще използваме средства за сваляне на тези дронове, като по този начин защитаваме съответните цели“, коментира Аксаков. По думите му институциите ще плащат сами за системите си за защита.

„Ако е централната банка, то тогава централната банка ще плаща; ако е „Сбербанк“ – тогава „Сбербанк“ ще плаща“, заяви още той.

На фона на продължаващия конфликт в Близкия изток усилията за преговори между Москва и Киев от страна на САЩ са в застой, докато мащабът на конфликта изглежда се разраства.

Русия заяви във вторник, че правителството е предупредило американския държавен секретар Марко Рубио да евакуира дипломати и американски граждани от Киев, тъй като Москва планира нови удари по украинската столица.

Външният министър Сергей Лавров „официално е информирал“ Вашингтон, че Русия ще предприеме „систематични и последователни“ атаки срещу украински военни обекти, като фокусът ще е върху обекти за проектиране, производство и програмиране на дронове, както и „центрове за взимане на решения“, както ги нарича Москва, според съобщение от руското правителство.

От CNBC са се обърнали и към американското и украинското правителство за коментар.