През юли 2022 година Украйна удари с ракети HIMARS Антоновския мост в Херсонска област и това постави началото на операцията за освобождаването на града, ограничавайки възможността за доставки на фронта, в трудните за удържане терени на десния бряг на р. Днепър, припомня украинският военен анализатор Олександър Коваленко. През ноември 2022 година руската армия напусна Херсон след увеличаващия се натиск.

Коваленко прави аналогия с действията на операторите на дронове в украинската армия сега - през последните няколко седмици ударите на средни дистанции (до 120-150 км) с fpv-дронове стават все по-чести. Под обстрел са логистичните линии, казарми и командни центрове в тила на руската армия в окупираните части на Украйна - особено в южните части на фронтовата линия (в Запорожка и Херсонска област), където релефът е равнинен и няма много места за укритие.

Системите за залпов огън HIMARS, които получи Украйна през лятото на 2022 година, имаха видим, но бързо изчерпан ефект - руснаците се адаптираха и изтеглиха целите назад (над 70 км от линията на съприкосновение), но сега дроновете със среден обсег на действие имат потенциал да направят адаптацията трудна с логистични линии надхвърлящи 150 км. Тази възможност предоставят дроновете Hornet, както и други модификации, използващи терминалите Starlink, и независими от GPS.

Възможностите на тези дронове вече се признават и от руските военни кореспонденти, които отчитат, че те вече ефективно заплашват магистралата М-14, свързваща Мариупол с Бердянск, както и споделят видеа с горещи транспортни средства по "сухопътните коридори" към и от Крим, установени след 2022 година. Русия изостана с разработката на дронове, които не зависят от сателитна навигация (успешно заглушавана), разчитайки на дроновете с оптични влакна, но тяхното действие е ограничено.

През април Украйна си върна контрола над позиции в Запорожка и Днипропетровска област, където руснаците зависят от доставките по пътищата, взети под огневи контрол. Руските военни кореспонденти продължават да съобщават за влошаване на ситуацията в западните части на Запорожието - около Степнохирск (на 40 км от Запорожие) и близкото село Приморске.

Дронове със среден обсег "разчистват пътя" и за далекобойни удари

Освен доставките на бойното поле тези дронове атакуват и радари и системи за противовъздушна отбрана в близост до бойното поле, което отваря пътя и на далекобойните дронове, пише The Independent след разговори с украински военни. Тези удари не могат да обърнат хода на войната, но променят динамиката, отбелязват военни анализатори.

На 19 май украински дронове подпалиха още една от големите руски рафинерии - в Кстово, Нижегородска област, собственост на "Лукойл". Съоръжението има капацитет за преработка на 17 млн. тона петрол годишно. Няколко часа по-рано беше ударена и рафинерията в Ярославъл. Макар че властите неглижираха атаката по московската рафинерия в Капотня, собственост на "Газпромнефт" през уикенда, по данни на Ройтерс съоръжението временно спира работа.

Сателитни снимки показаха, че в нощта срещу 19 май в Рязан е атакувана не рафинерията, а завод "Красное знаме", в което по съветско време се произвеждат компоненти за ракетите С-200 и С-300.

В ранните часове на 20 май под обстрел е и химическия завод в Новиномиск (Ставрополския край).

Военни наблюдатели отбелязват, че за ударите Украйна използва свое въоръжение - дронове и ракети, и вече няма нужда от разрешение на западните партньори и особено САЩ, които ограничаваха подобни операции, особено към Москва и по петролни обекти. Украйна обаче все още се нуждае от своите съюзници за ракети за Patriot, които свалят балистични ракети, както и от финансиране и разузнавателни данни.

В коментар от американското разузнаване отбелязаха преди време, че не предоставят, а обменят информация с украинските си колеги.

Украйна има одобрени планове за действия през май и за юни

Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза в своето обръщение за 1546-ия ден от пълномащабната война, че плановете за работа до края на май и за юни вече са одобрени.

Приоритет за бойното поле е осигуряване на дронове и финансиране за армията. В дипломатически план Украйна работи за нормализиране на отношенията със съседните си държави, включително Унгария и Грузия, както и да започне преговорите за членство в ЕС, допълни още украинският президент.

Той посочи още, че Украйна работи при преговорите за мир да бъдат взети предвид и европейските позиции и интереси.

Русия и Беларус извършват ядрено учение

Русия и Беларус извършват необявени досега учения, в които участват руските стратегически ракетни войски, Северния и Тихоокеанския флот, командването на авиацията и някои елементи от Ленинграския и Централния военен окръг. Руското Министерство на отбраната съобщи , че ядрени подразделения ще изстрелят крилати и балистични ракети от полигони в Русия.

В учението участват 64 хил. души и над 7800 единици военна техника.

Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че Русия не беше обявила предварително за учението и то се извършва по-рано от традиционните месеци за въздушни учения. Последният път, когато руското Министерство на отбраната изненадващо съобщи за ядрени учения беше през лятото на 2024 година и според военните анализатори това повлия на западните съюзници да предоставят далекобойни оръжия за Украйна.

Сега Русия цели и да изместят вниманието от липсата на пробиви на бойното поле, посочват още от ISW.

В ООН Русия обвини Латвия за готвени удари с дронове

Русия увеличава натиска към Прибалтийските държави, обвинявайки Латвия в готвени удари с дронове по територията на Русия. Такива данни сподели външното разузнаване на Русия и бяха публично оповестени по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, свикано по искане на Украйна след масираната атака на 13 и 14 май.

Руският представител Василий Небензя коментира възможни "удари на възмездие" по центрове за вземане на решения, от които "членството в НАТО няма да ви защити". Той заяви също, че войната в Украйна ще бъде прекратена, когато Украйна "изтегли войските си от руските региони, в това число и Донбас", вероятно имайки предвид окупираните украински Запорожка, Херсонска, Луганска и Донецка област.

Руски кореспонденти потвърждават за загуба на позиции в Запорожката област

Украинските военни спокойно напредват към Степнохирск, което показва загуба на руски позиции в Запорожката област, пишат руски военни кореспонденти. Те признават, че географията в региона е такава, че липсват укрития от дроновете и има реална възможност за загуба на територия, окупирана от Русия в началото на 2025 година.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)за 1546-ия ден от пълномащабната война (19 май) отбелязва 250 бойни действия спрямо 236 ден по-рано. Вече повече от седмица атаките се задържат над 200 на ден, но няма значителна промяна на бойното поле.

Най-гореща остава ситуацията около Покровск, където са регистрирани 43 атаки. Интензивни са боевете и около Костянтинивка и Хуляйполе, както и в приграничните зони на Харковска област.

Около Купянск, Словянск и Краматорск затишието продължава - от началото на май там се регистрират единични атаки.

Краматорск обаче е често обстрелван с управляеми авиационни бомби. Русия е извършила 100 въздушни удара с 289 управляеми авиационни бомби през миналото денонощие. Извършени са и 3100 артилерийски обстрела, както и са използвани 9100 fpv-дрона по позиции на фронта и близките населени места.