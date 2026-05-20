Си Дзинпин посрещна Владимир Путин с призиви за мир в Близкия изток

Китайският президент Си Дзинпин предупреди да не се възобновяват военните операции в Близкия изток в рамките на започналите в сряда разговори с руския си колега Владимир Путин в Пекин в сянката на войните в Украйна и Иран.

Дискусиите между двамата лидери са включвали Близкия изток, съобщи китайската държавна информационна агенция „Синхуа“, цитирана от Bloomberg. Си е подчертал спешността в по-ранните си призиви за прекратяване на огъня в конфликта, който започна с американско-израелските бомбардировки срещу Иран и след това се разпространи в целия регион. Часове по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран през следващите дни като част от стремежа за постигане на споразумение за прекратяване на войната.

„Всеобхватното прекратяване на огъня е наложително, подновяването на войната е още по-неприемливо, а придържането към преговорите е особено важно“, каза Си.

Лидерите на Русия и Китай – едни от най-големите съюзници на Иран – се срещат ден след като Тръмп заяви, че е отложил нова бомбардировка срещу Иран, планирана за вторник, по искане на съюзниците от Персийския залив.

Коментарите все повече повдигат въпроса за завръщане към активни военни действия с Иран. Страната засега отказва да приеме исканията на Тръмп и да се откаже от останалите елементи на ядрената си програма след седмици на удари, започнали в края на февруари.

Непоклатими отношения

Що се отнася до отношенията между Русия и Китай, то те са непоклатими, коментира още Си Дзинпин, цитиран от БТА.

„Ако китайско-руските отношения достигнаха такова високо ниво, стъпка по стъпка, това е защото непрестанно задълбочаваме взаимното политическо доверие и стратегическата координация с непоклатимо постоянство, което устоя на хиляда изпитания“, каза Си на Путин в началото на разговора им в Дома на народните събрания в китайската столица.

Владимир Путин изрази задоволството си от „безпрецедентните“ отношения между Русия и Китай, предадоха на свой ред руски медии.

„Отношенията ни днес достигнаха безпрецедентно ниво, като предлагат един наистина глобален модел на партньорство и на стратегическо сътрудничество“, каза от своя страна Путин.

Наричайки Си „скъп приятел“, Путин заяви, че Русия остава надежден доставчик на енергоносители за Китай, посочва Bloomberg. „В настоящата напрегната ситуация на международната сцена нашето тясно сътрудничество е особено необходимо“, каза той.

Китайският президент заяви, че връзките им са се развили, защото и двете страни работят за задълбочаване на политическото доверие и стратегическата координация.

По думите на Си двете нации също така трябва „да изградят по-справедлива и разумна система за глобално управление“ в условията на „неконтролируема едностранна хегемония“, съобщи китайският държавен телевизионен оператор.

Среща за чай

По-рано във вторник Си Дзинпин посрещна Путин пред Голямата зала на народа на площад „Тянанмън“, като му оказа същото отношение, което дни по-рано получи Тръмп. Прозвуча 21-оръдейна залпова стрелба, докато военен оркестър изсвири двата национални химна, а десетки деца, държащи руски и китайски знамена, ги поздравиха с възгласи „Добре дошли“.

Путин и Си, които споделят силна връзка и общо желание за многополюсен световен ред, който да оспори глобалното господство на САЩ, ще проведат разговори в сряда, които ще включват и среща на чай. Китайското външно министерство заяви, че това е 25-ото посещение на руския лидер в страната.

Планираната дискусия на чай „е едно от най-важните събития от посещението“, каза пред репортери в понеделник помощникът на руския президент по външната политика Юрий Ушаков. „Ние, както нашите китайски приятели, сме заинтересовани тази чаена среща да продължи възможно най-дълго“, коментира той.

Сред темите в дневния ред на преговорите между Русия и Китай е планираният проект за тръбопровод „Силата на Сибир 2“, посочват от Кремъл. Според Ушаков, двете страни планират да подпишат приблизително 40 документа.

Също така сред резултатите, които вероятно ще бъдат постигнати на срещата на върха, е съвместно изявление за по-нататъшно укрепване на партньорството и стратегическото сътрудничество между Китай и Русия, съобщи ТАСС. Освен планираните дискусии със Си Дзинпин, Путин ще проведе отделни разговори и с китайския премиер Ли Цян.

Русия се надява, че сътресенията на енергийните пазари от конфликта в Близкия изток и ефективното затваряне на Ормузкия проток ще направят Китай по-гъвкав в преговорите за договор за цените на газа за проекта.