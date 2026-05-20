Петролът поевтинява, инвеститорите анализират последните заплахи на Тръмп към Иран*

Цената на петрола спада в сряда, докато инвеститорите преценяват последната заплаха на американския президент Доналд Тръмп да поднови ударите срещу Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,45% до 110,78 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,36% до 103,78 долара за барел.

На събитие в Белия дом вчера Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи „много бързо“ и че Техеран „силно иска да сключи сделка“.

Изказванията му последваха по-ранни коментари, според които „може да се наложи САЩ да нанесат още един сериозен удар“, ако Техеран отхвърли американските условия за мир - по-малко от ден след като той каза, че е отменил атака срещу страната. Коментарите му отново породиха опасения за възобновяване на военните действия, макар че инвеститорите остават предпазливи след многократните заплахи за военна намеса, които не се реализираха след временното примирие от 8 април.

„Трябва заплахата да изглежда много по-непосредствена, за да реагират пазарите“, коментира Вишну Варатан, ръководител на макроикономическите изследвания за Азия в Mizuho Securities.

Вече в своята 12-а седмица, войната затруднява трафика през Ормузкия проток, което повишава глобалните цени на енергоносителите и ускорява инфлацията в глобален мащаб. САЩ също така са задържали свързан с Иран танкер в Индийския океан през нощта - поне третото подобно задържане, насочено срещу „сенчестия флот“ на Техеран, съобщи Wall Street Journal.

Тъй като не изглежда конфликтът да е към своя край, новините, че НАТО обсъжда ескортиране на кораби през протока, ако маршрутът остане затворен и след началото на юли, също оказаха натиск върху фючърсите. Според проучване на Goldman Sachs Group Inc. по-рано този месец инвеститорите все повече залагат на продължително затваряне на протока, което означава, че евентуална операция, водена от НАТО, може да върне доставките на пазара по-бързо от очакваното.

На среща в Пекин в сряда китайският президент Си Дзинпин отново призова за прекратяване на огъня в Близкия изток по време на разговори с руския президент Владимир Путин, съобщи държавната агенция „Синхуа“, докато двамата лидери се стремят да засилят връзките си на фона на войните в Иран и Украйна.

Междувременно представители на Белия дом продължават да се противопоставят на ограничения върху износа на петрол, въпреки че вътрешните запаси намаляват. Данни от индустриален доклад показват, че запасите от суров петрол в САЩ са спаднали с 9,1 млн. барела миналата седмица, което би било най-големият спад от септември насам, ако бъде потвърден от официалните данни, очаквани по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.