Двата водещи индекса на БФБ отчетоха спадове за пета поредна сесия

Двата водещи индекса на Българската фондова борса (БФБ) отетоха спадове за пета поредна сесия. Основният индекс SOFIX се понижи с 0,17% до 1246,22 пункта, а индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 отписа 0,18% до 214,15 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,08% до 230,28 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX не реализира промяна и се задържа на ниво от 110,5 пункта.

Единствен индексът BGTR30 се повиши в сесията с 0,17% до 1047,35 пункта.

Оборотът на борсата достигна близо 4,4 млн. евро. С най-голям оборот в сесията бяха акциите на „София комерс – Заложни къщи“ – близо 393,6 хил. евро.

На второ място по оборот в сесията бяха акциите на „Регала инвест“ с почти 283 хил. евро, следвани от акциите на „Инвестиционна компания Галата“ с 276 хил. евро, „Република Холдинг“ с 210 хил. евро и „Еврохолд България“ с близо 123 хил. евро.

Акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) бяха най-търгувани в сесията с 24 сделки, следвани от „Инвестиционна компания Галата“ с 19, „Шелли груп“ и „Илевън Кепитъл“ с по 17, „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с 13 и „Синергон холдинг“ и „Доверие Обединен Холдинг“ с по 10.

„Илевън Кепитъл“ беше акцията с най-силен ръст на акциите от включените в SOFIX, с 2,64%, в сесията. Следват акциите на „Еврохолд“ с 0,94% и на „Смарт Органик“ с 0,65%.

На другия полюс бяха акциите на „Шелли груп“, които поевтиняха с 2,16%, следвани от „Доверие Обединен холдинг“ с понижение от 0,73% и „Уайзър Технолоджи“ със спад от 0,51%.

„Синергон Холдинг“ беше най-поскъпващата акция от BGBX40 с 29,55% ръст, следвана от „Петрол“ с 12,67% ръст и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 9,17%.

„Албена“ беше акцията с най-силен ръст от по-широкия индекс – 12,41% в сесията, следвана от „ЕМКА“ с 2,48% и „Шелли груп“.

От акциите в beamX в сесията бяха изтъргувани само 315 броя на „Дронамикс Кепитъл“ без промяна в цената.