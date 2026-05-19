Google обновява YouTube и Google Docs с изкуствен интелект

Google, част от Alphabet Inc., заяви, че потребителите ще могат да задават въпроси към YouTube, и да създават документи през Google Docs, използвайки гласовете си – част от план за подобряване на продуктите на компанията с изкуствен интелект, съобщава Bloomberg.

Фокусът върху изкуствения интелект „осветява всяка част от компанията“, заяви главният изпълнителен директор Сундар Пичай по време на годишната конференция на разработчиците в Калифорния.

Google преструктурира бизнеса си за ерата на изкуствения интелект, стремейки се да спечели както обикновените клиенти, така и корпоративните потребители.

Пичай казва, че промените, насочени към по-интензивна употреба на изкуствен интелект, са спомогнали за увеличаване на използването на търсачката Google. Използването на приложението Gemini - чатботът на Google с изкуствен интелект - се е увеличило повече от два пъти за една година.

Компанията успя да увеличи приходите си от реклама при търсенето, като същевременно адаптира продукта към по-скоро чатбот изживяване, в опит да се конкурира с OpenAI и Anthropic.

Междувременно Google договори създаването на бизнес за облачни услуги в областта на изкуствения интелект съвместно с Blackstone, за да се конкурира с компании като CoreWeave на бързоразвиващия се пазар. Проектът ще разчита на начален капитал от 5 млрд. долара от Blackstone, която ще стане мажоритарен собственик, според изявление от понеделник. Включително ливъриджа, инвестицията ще възлезе на 25 млрд. долара, посочва запознат с въпроса източник.

Целта е до 2027 г. да се разполага с изчислителна мощност от 500 мегавата. Центровете за данни ще работят с разработените от Google чипове за изкуствен интелект, наречени тензорни процесорни единици (TPU), чието предназначение е разработване и изпълнение на AI модели. Опитният мениджър на Google Бенджамин Трейнър Слос ще стане главен изпълнителен директор на новия бизнес.