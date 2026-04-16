Apple и Google предлагат приложения за разголване въпреки политиките си срещу тях

Apple и Google продължават да предлагат мобилни приложения, които позволяват на потребителите да създават сексуализирани изображения на хора без тяхното съгласие, въпреки политиките си, забраняващи подобно съдържание, показва доклад, публикуван в сряда от Tech Transparency Project.

Търсенето на термини като „nudify“ и „undress“ (съблечи) в магазините за изтегляне на приложения на Apple и Google дава на клиентите достъп до софтуер, който може да се използва за промяна на изображения на знаменитости и други лица, за да изглеждат голи или частично разголени, според групата, която е изследователско подразделение на нестопанската организация Campaign for Accountability. Компаниите също така показват реклами за подобни приложения за разголване в резултатите си от търсене, добавя Bloomberg.

Приложенията, идентифицирани от групата, са били изтеглени 483 млн. пъти и са генерирали приходи за 122 млн. долара, според доклада, който цитира оценки за приходите от пазарния изследовател AppMagic. Говорител на AppMagic заяви, че работата на Tech Transparency Project е довела до премахването на няколко приложения и е подтикнала други да променят политиките си към потребителите.

През изминалата година политици от цял свят засилиха призивите за ограничаване на разпространението на приложенията за „разголване“. По-рано тази година компаниите премахнаха приложенията, сигнализирани от Tech Transparency Project. Но само няколко месеца по-късно са открити десетки подобни приложения, заявиха изследователи от организацията.

„Проблемът не е само в това, че компаниите не успяват да проверят коректно тези приложения, а че продължават да ги одобряват и да печелят от тях“, казва в интервю Кейти Пол, директор на проекта. „Те всъщност сами насочват потребителите към тези приложения.“

Чрез търсения в магазините за приложения групата идентифицира 18 приложения с функции за „събличане“ в Apple App Store и 20 в Google Play Store. Освен това както Apple, така и Google понякога насочват потребителите към приложенията чрез функцията си за автодопълване, като предлагат имена на повече подобни приложения, докато потребителите пишат, казват изследователите.

Някои от приложенията използват имена и изображения, които ги представят в сексуална светлина. Други могат лесно да бъдат използвани за тази цел, въпреки че не се предлагат като такива, което ги прави по-удобни от традиционния софтуер за редактиране на снимки. Някои предлагат абонаменти, посочват Tech Transparency Project.

Насоките на Apple App Store за разработчиците забраняват „открито сексуален или порнографски материал“. Google Play Store забранява „приложения, които унижават или превръщат хората в предмети, като например приложения, които твърдят, че събличат хора или виждат през дрехите, дори ако са обозначени като приложения за шеги или забавление“.

Google заяви, че много от приложенията, споменати в доклада, са били спрени от Google Play заради нарушения на политиките му и че тече разследване.

„Когато ни бъдат докладвани нарушения на политиките ни, ние разследваме и предприемаме подходящи действия“, заяви компанията в имейл.

Apple заявява, че е премахнала 15 приложения, идентифицирани от групата, след като от Bloomberg са се свързали с компанията по повод предлагането им.