Войната в Иран разкрива слаби места във веригата на доставки на AI компаниите

Ралито на пазара на изкуствен интелект продължава и през този сезон на отчетите. Компаниите, които подхранват бума, предупреждават, че войната с Иран оказва натиск върху веригите им на доставки и рентабилността, пише CNBC.

Конфликтът в Близкия изток доведе до рязко покачване на цените на петрола и затруднение на веригите на доставки, които са от решаващо значение за технологичния сектор. Очаква се недостиг на ключови материали за производство на чипове, включително хелий, тъй като САЩ и Иран продължават да се противопоставят, пише CNBC.

От TSMC – компанията, която произвежда чипове на Nvidia, казват, че ситуацията в Близкия изток може да повлияе на рентабилността ѝ, защото цените на някои химикали и газове вероятно ще се повишат.

Foxconn – най-големият производител на договорна електроника в света, посочва събитията в Близкия изток като ключово предизвикателство тази година. Производителят на чипове Infineon казва, че разходите за благородни метали, енергия и товари ще се повишат в резултат на войната.

Ситуацията на компаниите може да се влоши, коментира пред CNBC Франсиско Херонимо, анализатор в IDC.

„Можем да очакваме по-нататъшно негативно въздействие тази година... цената на газа, енергията и товарните превози е на рекордно високо ниво и вероятно ще остане висока още няколко тримесечия, дори ако ситуацията деескалира“, добавя Херонимо. „Дори с потенциално прекратяване на огъня, щетите от страна на доставките няма да се изчистят за една нощ“, казва още той.

Прекъсването на веригата на доставки и разходите за енергия са две области, които будят безпокойство у компаниите за чипове заади войната в Иран.

Хелият, който се произвежда главно като страничен продукт от производството на природен газ, е от решаващо значение за производството на полупроводници. Катар, вторият по големина доставчик в света, който притежава част от най-голямото газово находище в света, драстично ограничи експортния си капацитет заради иранските удари. Катар осъществил над 30% от доставките на пазара през 2025 г., според S&P Global.

Достъпът до други материали, решаващи за производствения процес на полупроводници, като бром и алуминий, също е засегнат. През март купувачите на чипове в Европа плащаха повече и използваха резервни доставчици, тъй като войната наруши въздушния товарен транспорт.

Компаниите за чипове „разбират, че трябва да се диверсифицират, за да бъдат по-малко зависими от конкретен регион“, коментира Херонимо. От краткосрочна перспектива TSMC изгражда буфери от запаси и диверсифицира снабдяването, добавя той.

Стратегията на тайванския производител на чипове е „непрекъснато да разработва решения за доставки от множество източници, за да изгради добре диверсифицирана глобална база от доставчици и да подобри местната верига за доставки“, коментира главният финансов директор Уендъл Хуанг по време на телефонен разговор за приходите.

VAT Group, която доставя компоненти на производителите на чипове, посочва, че е претърпяла прекъсване на веригата на доставки и е трябвало да пренасочи доставките на стоки към клиентите в резултат на войната. Въпреки че компанията заяви, че не очаква съществено въздействие върху прогнозите си за цялата 2026 г., продажбите за първото тримесечие са намалели с 20-25 млн. швейцарски франка (25,5-32 млн. долара), съобщават от компанията.

Нарастващите разходи за енергоносители в момента са „най-остър“ проблем за производителите и фабриките, коментира пред CNBC Себастиен Наджи, анализатор в William Blair.

Колкото по-дълго продължава конфликтът в Близкия изток, толкова „по-значителни са въздействията от втори и трети ред върху разходите за компоненти, маржовете на доставчиците и цялостната икономика на центровете за данни с изкуствен интелект“, добави той.

Въздействията върху веригата на доставки и нарастващите разходи, които бяха разкрити през този сезон на отчетите на компанията, биха могли само да отбележат началото на насрещния вятър, ако патовата ситуация между САЩ и Иран продължи.

„Ако блокадата продължи през лятото, по-вероятно е да преразгледаме рисковете и въздействията върху отчетите за бъдещи периоди“, казва Наджи.

Японският производител на оборудване за тестване на полупроводници Advantest посочва в отчета си за приходите, че „бизнес средата около компанията остава непредсказуема“ поради „опасения от ескалация на напрежението в Близкия изток, което потенциално може да доведе до забавяне на световната икономика“.

Въпреки че прякото въздействие върху приходите в момента е ограничено, от компанията казват, че някои разходи, включително в логистиката, вече са възникнали и може да се стигне и до недостиг във веригата на доставки.

Засега интересът към изкуствения интелект смекчава всяка предпазливост на инвеститорите, като акциите продължават да поскъпват. „Всяко смущение досега е напълно засенчено от покачването на доверието на инвеститорите в изкуствения интелект“, коментира пред CNBC Майкъл Фийлд, главен стратег акции в Morningstar.

Индексът на полупроводниковия сектор PHLX на Nasdaq, който включва 30-те най-големи компании за чипове, търгувани в САЩ, се повишава с 41% през последните три месеца.

„Компаниите, които ще бъдат изолирани [от въздействието на войната в Иран], са тези със защитни акции, диверсифицирани източници и ценова сила върху производствения капацитет“, посочва Херонимо. „Всички останали ще бъдат под нарастващ натиск върху разходите до края на 2026 г.“, добавя той.