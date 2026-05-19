Румен Генов: Партията Найджъл Фараж разклати традиционния двупартиен модел на Острова

Местните избори във Великобритания показаха доста драматични резултати, нe толкова победата на партията на Найджъл Фараж Reform UK, колкото загубите на управляващите лейбъристи и на консерваторите. Този анализ направи проф. д-р Румен Генов в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Лейбъристите загубиха близо 1500 съветнически места и 28 съвети в страната, а консерваторите – 563 места и 6 съвети. На този фон успехът на Reform UK и на „Зелената партия“ на Зак Полански изглежда доста впечатляващ“, посочи той.

Проф. Генов напомни, че тези общински избори обаче минаха при много ниска активност от около 35%, което говори за голяма апатия.

„Успехът на Reform UK на местните избори във Великобритания изглежда доста впечатляващ. Фараж е доста харесван, не се съобразява с никаква политическа коректност и е добър комуникатор за разлика от Киър Стармър. Дори премиерът да подаде оставка обаче, лейбъристите спокойно могат да изкарат целия си мандат. В бъдеще може да се стигне до нехарактерни за Великобритания коалиционни правителства“, коментира той.

Анализаторът отбеляза, че има искания за оставка на премиера Стармър и вече му гласят евентуални приемници. „Но даже и да подаде оставка, въпреки, че заявява, че ще се бори, това няма да е толкова трагично за партията, която има огромно мнозинство в Камарата на общините от 402 депутата (цялата останала опозиция е с 303).

Професорът подчерта, че Фараж е доста харесван – не се съобразява с никаква политическа коректност и е добър комуникатор за разлика от Стармър, за когото казва, че само „гледа от аутокюто и прилича на гълъб от Трафалгарския площад“.

Анализаторът преценява, че „Зелената партия“ е във възход при новия си лидер, като вече е третата по численост на членовете след лейбъристите и реформистите. „Самият Полански се обявява за ляв популист и според някои е истинският наследник на Джеръми Корбин, който представляваше лявото крило в Лейбъристката партия“, обясни той.

Румен Генов посочи, че в парламента в момента има пет партии и допусна, че в бъдеще може да се стигне до нехарактерни за Великобритания коалиционни правителства – в близкото минало имаше едно такова между консерваторите на Дейвид Камерън и либералдемократите.

Той обаче е на мнение, че мажоритарната система трудно ще позволи разбиването на двуполюсния модел, в който се редуват лейбъристи и консерватори.

„Reform UK спечели една трета от гласовете на общинските избори, но същевременно е само с осем представители в Камарата, а самият ѝ лидер едва преди две години успя да стане депутат“, напомни той. И добави, че при пропорционалните избори за европарламент обаче бившата партия на Фараж UKIP имаше огромен успех, като нейните депутати бяха повече, отколкото тези на лейбъристите и консерваторите.

Според проф. Генов Найджъл Фараж сега черпи електорат до голяма степен от разочарованието на традиционни избиратели на консерваторите, но започва да ухажва и синдикатите, които пък традиционно са свързани с лейбъристите.

Какво е бъдещето на консерватори и лейбъристи? Променят ли се отношенията между ЕС и Великобритания? Ще остане ли Великобритания „непотопимият самолетоносач на НАТО в Европа?

