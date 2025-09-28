Стармър призова Лейбъристката партия да се обедини за борба срещу Фараж

Британският премиер Киър Стармър призова своята Лейбъристка партия да спре да се занимава със самоанализ и да се обедини срещу „Реформирай Обединеното кралство“, като обвини възходящата популистка партия, че планира „расистка политика“ на масови депортации, ако спечели властта, предава Ройтерс.

Лейбъристите изостават значително от „Реформирай Обединеното кралство“ в обществените допитвания и Стармър откри годишната конференция на партията в Ливърпул, като призова членовете да насочат гнева си към тази партия, водена от активиста за Brexit Найджъл Фараж, а не към собственото си ръководство.

„Предстои ни борба за живота ни, защото трябва да се изправим срещу „Реформирай Обединеното кралство“. Трябва да ги победим, така че сега не е моментът за затваряне вътре в себе си или за самоанализ“, заяви той пред ВВС News. „Трябва да бъдем обединени в борбата“, допълни Стармър.

Следващите парламентарни избори трябва да се проведат през 2029 г., но с нарастващата популярност на „Реформирай Обединеното кралство“ Стармър се стреми към положително говорене след трудни седмици, през които неговият заместник и посланикът му в САЩ бяха принудени да подадат оставка.

Конференцията му дава възможност да обедини лейбъристите и да пренасочи недоволството на критиците, които искат той да бъде заменен, включително кметът на Манчестър Анди Бърнам.

Но това е трудна битка. Стармър и неговият министър на финансите Рейчъл Рийвс са под натиск вътре в партията да увеличат разходите и да смекчат самоналожените фискални правила, които целят да балансират ежедневните разходи с данъчните приходи до 2029 г. Но се очаква правителството да повиши данъците в бюджета, който ще представи на 26 ноември, за да се съобрази с правилата.

„Бюджетът е абсолютно критичен момент, за да разберем дали посоката ще се промени“, казва Шарън Геъм, ръководител на Unite, един от най-големите профсъюзи във Великобритания.

„Трябва да спрем да се въртим около чантата си и да направим това (да променим фискалните правила). Ако бюджетът е по същество нищо и никакъв..., мисля, че имаме сериозен проблем, защото без пари за постигане на промяната нищо няма да се промени“, допълва тя.

Но докато левите членове на партията критикуват Стармър за това, че не е подобрил жизнения стандарт, както обеща на изборите миналата година, центристите се опасяват, че пазарите може да накажат правителството, ако то повиши разходите.

Централната политика на „Реформирай Обединеното кралство“ е ограничаване на имиграцията, която е едно от основните притеснения на избирателите.

Стармър насочи критиките си към партията на Фараж.

„Едно е да кажем, че ще изгоним нелегалните имигранти, хората, които нямат право да бъдат тук, аз съм за това“, отбеляза той. „Съвсем друго е да кажем, че ще се обърнем към хората, които са тук законно, и ще започнем да ги махаме... Смятам, че това е расистка политика, смятам го за неморално“, допълни премиерът.

Според социологическата агенция Ipsos само 13% от избирателите са доволни от Стармър, а 79 на сто са недоволни, това е най-лошият резултат за премиер, откакто агенцията събира данни от 1977 г. насам.

Стармър заяви, че не пренебрегва критиките и че ще бъде оценяван по три критерия – подобряване на стандарта на живот, по-добри публични услуги и дали хората се чувстват в безопасност в домовете си.