SOFIX отчете близо 2% седмичен ръст до нов 17-годишен връх

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете седмичен ръст от 1,92% до 1108,63 пункта до нов 17-годишен връх.

Основният двигател на ръста на бенчмарка са акциите на "Доверие обединен холдинг", които поскъпнаха с 25,54% за седмицата до 11,6 лв. Акциите на "Централна кооперативна банка" (ЦКБ) АД поскъпнаха с 4,71% до 1,78 лв., а на "Адванс Терафонд" АДСИЦ - с 4,12% до 2,78 лв.

Най-силен седмичен спад от 15-те акции в индекса отчетоха "Еврохолд България" АД - 3,16% до 1,84 лв., БФБ АД - 2,56% до 11,4 лв., "Шелли груп" ЕД - 2,13% до 107,96 лв.

Най-голям оборот през седмицата реализираха акциите на "ВФ Алтърнатив" АД - 4,05 млн. лв., следвани от "Доверие обединен холдинг" АД с 1,85 млн. лв. и "Софарма" АД с 1,22 млн. лв.

През седмицата най-много сделки се сключиха с акциите на "Софарма" АД - 251, "Доверие обединен холдинг" АД - 250, и БФБ АД - 151.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.