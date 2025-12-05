Путин и Моди разширяват търговията между Русия и Индия и укрепват дружбата

Руският президент Владимир Путин предложи на Индия непрекъснати доставки на гориво, което предизвика предпазлива реакция, въпреки че с индийския премиер Нарендра Моди се споразумяха да разширят връзките в областта на отбраната и търговията между страни, които поддържат отношения от десетилетия, предава Ройтерс.

Индия, която е най-големият купувач в света на руски оръжия и доставян по море петрол, разпъна червения килим за Путин по време на двудневното му държавно посещение, първото в Делхи от началото на нашествието на Русия в Украйна през 2022 г.

Азиатската страна води преговори и със САЩ по търговско споразумение за намаляване на наказателните мита, наложени от президента Доналд Тръмп върху индийските стоки заради покупките на руски петрол. Очаква се вносът на енергия от Индия да намалее до тригодишно дъно този месец след американските мита и санкции.

Русия изрази желание да внася повече индийски стоки в опит да увеличи търговията до сто милиарда долара до 2030 г.

Индия е предпазлива относно вноса на петрол

Путин заяви, че Москва е готова да продължи да осигурява „непрекъснати доставки на гориво“ за Индия след изявления в четвъртък, в които се поставяше под съмнение американският натиск върху Индия да ограничи покупките на петрол от Русия.

Индия изглежда предпазлива относно предложението.

Запитан за бъдещето на търговията с енергия между двете страни, индийският външен министър заяви, че индийските енергийни компании вземат решения въз основа на „развиващата се динамика на пазара“ и „търговските проблеми, пред които се изправя със снабдяването си“, като посочи натиска от санкциите и цените.

Енергийното сътрудничество между двете страни продължава в тази рамка, заяви Викрам Мисри на пресконференция.

Като подчертава предпазливостта им, индийските държавни рафинерии Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp са направили поръчки за януари за товарене на руски петрол от доставчици, които не са обект на санкции поради увеличаващите се отстъпки, съобщи Ройтерс в петък.

Връзките издъжаха изпитанието на времето

Определяйки дългогодишното партньорство на Индия с Русия като „пътеводна звезда“, Моди заяви: „Основани на взаимно уважение и дълбоко доверие, тези отношения винаги са издържали изпитанието на времето“.

„...споразумяхме се по програма за икономическо сътрудничество за периода до 2030 г. Това ще направи нашата търговия и инвестиции по-диверсифицирани, балансирани и устойчиви“, заяви той пред репортери в присъствието на Путин.

Моди, който сърдечно прегърна Путин на пистата на летището при пристигането му в четвъртък, повтори подкрепата на Индия за мирно решаване на войната в Украйна.

В съвместно изявление, публикувано след срещата, се казва: „Лидерите подчертаха, че в сегашното сложно, напрегнато и несигурно геополитическо положение връзките между Русия и Индия остават устойчиви на външен натиск“.

21 топовни салюта

Путин беше посрещнат тържествено в петък в предния двор на Раштрапати Бхаван, президентския дворец от колониалната епоха с 21 топовни салюта, докато кортежът му влизаше.

Путин беше придружен от голяма бизнес и правителствена делегация. Сред подписаните споразумения двете страни приеха да помагат на индийци да се установяват в Русия за работа, да създадат съвместно предприятие за изкуствени торове в Русия и да засилят сътрудничеството в областта на земеделието, здравеопазването и корабоплаването.

Те също така постигнаха съгласие да променят връзките си в областта на отбраната, отчитайки стремежа на Делхи за самодостатъчност чрез съвместна научно-развойна дейност и чрез производство на модерни отбранителни платформи. Това ще включва съвместно производство в Индия на резервни части, компоненти и други продукти за обслужване на руски оръжия и военно оборудване.

Путин предизвиква Вашингтон

В интервю за телевизия India Today, излъчено в четвъртък, Путин оспори натиска на САЩ върху Индия да не купува руско гориво.

„Ако САЩ имат право да купуват нашето ядрено гориво, защо Индия да няма същото право?“, каза той и добави, че е готов да обсъди въпроса с Тръмп.

Индия заяви, че митата на Тръмп са несправедливи и неразумни, като отбеляза продължаващата търговия на САЩ с Москва. САЩ и ЕС все още внасят руска енергия и суровини на стойност милиарди долари, вариращи от втечнен природен газ до обогатен уран въпреки икономическите санкции.